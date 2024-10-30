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Испания
30 октября 2024, 13:17 |
184
0

Проиграл ЗМ? Фанаты испанского клуба готовят теплый прием Винисиусу

Болельщики «Валенсии» продолжают ненавидеть лидера «Реала»

30 октября 2024, 13:17 |
184
0
Проиграл ЗМ? Фанаты испанского клуба готовят теплый прием Винисиусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Церемония вручения «Золотого мяча» не обошлась без скандалов – звезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал вторым и бойкотировал награждение.

На этом проблемы бразильца могут не закончится – уже в ближайшем туре ему предстоит сыграть на выезде с «Валенсией», болельщики котрой уже давно конфликтуют с Винисиусом.

Фанаты «Валенсии» придумали песню о том, что бразилец не получил «Золотой мяч» и попытаются вывести футболиста из равновесия. Винисиус неоднократно ссорился с болельщиками из-за расистских оскорблений и предстоящий матч, скорее всего, не станет исключением.

Матч 12-го тура Ла Лиги «Валенсия» – «Реал» состоится второго ноября в 22:00. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы – если мадридский клуб идет вторым, то «Валенсия» засела на последнем месте и пытается выбраться из зоны вылета.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Валенсия Винисиус Жуниор
Микола Титюк Источник: Madrid Universal
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