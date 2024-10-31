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Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 06:33 |
99
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Полесье

3 ноября состоится матч 12-го тура УПЛ

31 октября 2024, 06:33 |
99
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Полесье
УПЛ

В субботу, 3 ноября, в 15:30 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «КСК Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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