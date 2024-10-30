Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Чудак с пузом». Известно, кто был любимцем Ярославского в Металлисте
Украина. Первая лига
30 октября 2024, 11:11 | Обновлено 30 октября 2024, 11:43
963
1

«Чудак с пузом». Известно, кто был любимцем Ярославского в Металлисте

У француза Фареса Балули был особый статус в харьковской команде

30 октября 2024, 11:11 | Обновлено 30 октября 2024, 11:43
963
1
«Чудак с пузом». Известно, кто был любимцем Ярославского в Металлисте
ФК Металлист. Фарес Балули

Бывший форвард «Металлиста» Владислав Нехтий признался, что в харьковской команде у Александра Ярославского был любимый игрок. У француза Фареса Балули был особый статус в команде.

«Мы были на сборах в Турции и нам сказали: «Приедет чувак, игравший с Килианом Мбаппе в Монако». Думаю: «Н***ра себе! Что он здесь забыл? Может, что-то перепутали?».

На следующий день выходим мы на тренировку, и просто нам навстречу по коридору босиком идет этот чудак с пузом. Сказал о себе: «Боже мой, как это возможно?». Однако как только на тренировке Балули получил мячик, все сразу поняли, что это футболистище!

У него лишнего веса было килограммов 11. Ему дали полгода на то, чтобы сбросить вес. Ну, молодец. За это время он сбросил около восьми килограммов и начал приходить в форму.

Рассказывали, что у него были отдельные бонусы за голы и ассисты. Поэтому он у нас выполнял все: пенальти, штрафные, угловые, ауты бросал. Хотел больше денег получить», – сказал Нехтий.

Фарес Балули в составе харьковчан провел 24 матча, забив 13 голов во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий шантажировал Луческу и Ахметова через игровое время в «Шахтере».

Владислав Нехтий Фарес Балули Александр Ярославский Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотой мяч-2024: очищение
Футбол | 29 октября 2024, 11:36 44
Золотой мяч-2024: очищение
Золотой мяч-2024: очищение

Валерий Василенко – о справедливости, которая редко, но торжествует в футболе

Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Бокс | 30 октября 2024, 07:06 0
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена

Флойд выделил боксеров из разных поколений

Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
Футбол | 29.10.2024, 18:37
Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Футбол | 30.10.2024, 11:01
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Угу Виана идет на топ-пост в Ман Сити. Его называют трансферным гением
Футбол | 30.10.2024, 09:00
Угу Виана идет на топ-пост в Ман Сити. Его называют трансферным гением
Угу Виана идет на топ-пост в Ман Сити. Его называют трансферным гением
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Прям як Рікун
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
29.10.2024, 01:33
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
30.10.2024, 02:15 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
28.10.2024, 18:14 10
Футбол
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
29.10.2024, 15:23
Теннис
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
28.10.2024, 10:54 13
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 19:42 5
Футбол
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
29.10.2024, 11:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем