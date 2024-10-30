«Чудак с пузом». Известно, кто был любимцем Ярославского в Металлисте

Бывший форвард «Металлиста» Владислав Нехтий признался, что в харьковской команде у Александра Ярославского был любимый игрок. У француза Фареса Балули был особый статус в команде.

«Мы были на сборах в Турции и нам сказали: «Приедет чувак, игравший с Килианом Мбаппе в Монако». Думаю: «Н***ра себе! Что он здесь забыл? Может, что-то перепутали?».

На следующий день выходим мы на тренировку, и просто нам навстречу по коридору босиком идет этот чудак с пузом. Сказал о себе: «Боже мой, как это возможно?». Однако как только на тренировке Балули получил мячик, все сразу поняли, что это футболистище!

У него лишнего веса было килограммов 11. Ему дали полгода на то, чтобы сбросить вес. Ну, молодец. За это время он сбросил около восьми килограммов и начал приходить в форму.

Рассказывали, что у него были отдельные бонусы за голы и ассисты. Поэтому он у нас выполнял все: пенальти, штрафные, угловые, ауты бросал. Хотел больше денег получить», – сказал Нехтий.

Фарес Балули в составе харьковчан провел 24 матча, забив 13 голов во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий шантажировал Луческу и Ахметова через игровое время в «Шахтере».