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Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 10:03 |
554
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Президент Руха сделал дерзкое заявление после победы над Карпатами

Григорий Козловский хочет выиграть Кубок Украины

30 октября 2024, 10:03 |
554
0
Президент Руха сделал дерзкое заявление после победы над Карпатами
ФК Рух. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский поделился своим мнением о львовском дерби в матче Кубка Украины, где его команда минимально одолела «Карпаты». Функционер сделал дерзкое заявление.

«Благодарю команду, тренеров и болельщиков! Спасибо воинам ВСУ! Сегодня все стало на свои места! Львов сегодня «желто-черный»! Поздравляю с победой! Кубок Львову», – сказал Козловский.

«Рух» успешно преодолело стадию 1/8 финала благодаря точному удару Дениса Пидгурского, который и принес минимальную победу «желто-черным» во львовском дерби.

В матче украинской Премьер-лиги минимальную победу в дерби одержали футболисты львовских «Карпат». Подопечные Владислава Лупашко находятся на 8 строчке, имея в своем активе 15 турнирных баллов. Команда Виталия Пономарева идет на 9-й строчке турнирной таблицы.

Ранее голкипер «Карпат» нашел виновного в поражении клуба в кубковом матче.

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Григорий Козловский Рух Львов Карпаты Львов Рух - Карпаты Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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