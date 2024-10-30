Голкипер Карпат назвал виновного в поражении Руху в Кубке Украины

Голкипер львовских «Карпат» Александр Кемкин оценил поражение команды от «Руха» (0:1) в 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины.

«Я – лучший игрок матча? Мне сейчас тяжело что-то говорить. Первое: я хочу извиниться за гол. Я беру ответственность на себя за этот гол. Наверное, я должен был его брать.

Но, наверное, из-за этого и называют вратарскую позицию самой сложной в плане психологии, потому что ты можешь проводить хороший матч, но одно неудачное действие может перечеркнуть все твои старания. Ну, ничего, нужно встать после этого падения и дальше идти к своим целям», – заявил Кемкин.

Ранее поражение от «Руха» прокомментировал главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко.