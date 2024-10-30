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Кубок Украины
30 октября 2024, 07:14 | Обновлено 30 октября 2024, 07:21
977
0

Голкипер Карпат назвал виновного в поражении Руху в Кубке Украины

Александр – о невыходе команды в 1/4 финала турнира

30 октября 2024, 07:14 | Обновлено 30 октября 2024, 07:21
977
0
Голкипер Карпат назвал виновного в поражении Руху в Кубке Украины
ФК Карпаты Львов. Александр Кемкин

Голкипер львовских «Карпат» Александр Кемкин оценил поражение команды от «Руха» (0:1) в 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины.

«Я – лучший игрок матча? Мне сейчас тяжело что-то говорить. Первое: я хочу извиниться за гол. Я беру ответственность на себя за этот гол. Наверное, я должен был его брать.

Но, наверное, из-за этого и называют вратарскую позицию самой сложной в плане психологии, потому что ты можешь проводить хороший матч, но одно неудачное действие может перечеркнуть все твои старания. Ну, ничего, нужно встать после этого падения и дальше идти к своим целям», – заявил Кемкин.

Ранее поражение от «Руха» прокомментировал главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко.

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Александр Кемкин Карпаты Львов
Юрій Остроумов Источник: ICTV
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