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Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 21:47 | Обновлено 29 октября 2024, 22:04
49
0

ЛУПАШКО: «Настоящее дерби. Мы хотели одержать две победы над Рухом»

Коуч Карпат дал пресс-конференцию после поражения от Руха в Кубке Украины

29 октября 2024, 21:47 | Обновлено 29 октября 2024, 22:04
49
0
ЛУПАШКО: «Настоящее дерби. Мы хотели одержать две победы над Рухом»
ФК Карпаты Львов. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко дал пресс-конференцию после матча 1/8 финала Кубка Украины против Руха (0:1):

– В целом, классный матч, настоящее дерби для Львова и Украины. Потому что действительно такого ажиотажа кроме поединка Динамо – Шахтер нет. Возможно, качество игры теряется из-за того, что большая цена, все нацелены на результат в этом матче. Однако считаю, что этот матч – это украшение украинского футбола.

– Сегодня был поединок до одного забитого мяча?

– Думаю, сегодня игра была до того, на сколько хватит Карпат. Мы не могли производить ранние замены через возможное дополнительное время, мы это все учитывали. Некоторые провели два дня назад 90 минут, а кто-то пропустил полностью тренировочный процесс из-за травм. Потому ситуация была довольно сложной. Главная дилемма заключалась в том, как мы будем смотреться. Честно говоря, еще на вчерашней тренировке мы выглядели довольно тяжело физически. Мы восстанавливались тяжеловато, и на это есть объективные причины.

– Если бы вам до начала предыдущей игры сказали, что вы можете выбрать: победу в УПЛ или Кубке Украины. Что бы вы выбрали?

– Вы знаете отношение наших фанатов. Если я скажу, что чемпионат, то они этого не поймут. Мы хотели две победы – сейчас уже есть как есть.

– Вы имели на сутки меньше, чем Рух для восстановления до кубкового матча. Это оказало существенное влияние?

– Это было ключевым вопросом сегодняшнего матча. Думаю, что некоторые на это и рассчитывали, потому что понимал, что у Руха молодые игроки, которые быстрее восстанавливаются. Для них сутки – это колоссальное преимущество. На неделе у нас прибавились травмированные игроки. Потому ситуация еще усложнилась. Полагаю, что этот день преимущества был ключевым сегодня. Если бы мы играли на день раньше, то мы бы владели большим преимуществом в этом матче, чем это было.

– Почему сегодня не удалось забить?

– Это связано с тем, что когда свежий игрок, то у него лучшие решения и более свежие ноги. Вы видели, как Бруниньо в первом тайме легко играл один в один и как тяжело стало после экватора первой половины встречи.

Видео гола и обзор матча

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Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Рух Львов Рух - Карпаты Владислав Лупашко пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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