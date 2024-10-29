«Принес спокойствие». Вацко назвал лучшего игрока матча Динамо – Шахтер
Украинский комментатор выделил Кристиана Биловара
27 октября прошел матч 11-го Украинской Премьер-лиги 2024/25 тура между командами «Динамо» и «Шахтер».
Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Игра завершилась со счетом 1:1.
Известный украинский журналист и футбольный комментатор Виктор Вацко назвал лучшего игрока этого матча. Вацко выделил защитника киевлян Кристиана Биловара.
«Я выделю Кристиана Биловара, который в первом тайме вынужденно вышел на замену из-за травмы самого опытного из центральных защитников киевлян Дениса Попова. Но Биловар вместо паники принес спокойствие в работу обороны. Для меня именно Биловар стал лучшим игроком матча», – отметил Вацко.
Ранее Вацко жестко разнес некоторых футболистов сборной Украины, выступающих за «Динамо».
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