«Принес спокойствие». Вацко назвал лучшего игрока матча Динамо – Шахтер

27 октября прошел матч 11-го Украинской Премьер-лиги 2024/25 тура между командами «Динамо» и «Шахтер».

Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Игра завершилась со счетом 1:1.

Известный украинский журналист и футбольный комментатор Виктор Вацко назвал лучшего игрока этого матча. Вацко выделил защитника киевлян Кристиана Биловара.

«Я выделю Кристиана Биловара, который в первом тайме вынужденно вышел на замену из-за травмы самого опытного из центральных защитников киевлян Дениса Попова. Но Биловар вместо паники принес спокойствие в работу обороны. Для меня именно Биловар стал лучшим игроком матча», – отметил Вацко.

Ранее Вацко жестко разнес некоторых футболистов сборной Украины, выступающих за «Динамо».