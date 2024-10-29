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  4. «Принес спокойствие». Вацко назвал лучшего игрока матча Динамо – Шахтер
Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 20:00 |
1359
4

«Принес спокойствие». Вацко назвал лучшего игрока матча Динамо – Шахтер

Украинский комментатор выделил Кристиана Биловара

29 октября 2024, 20:00 |
1359
4
«Принес спокойствие». Вацко назвал лучшего игрока матча Динамо – Шахтер
ФК Динамо. Кристиан Биловар

27 октября прошел матч 11-го Украинской Премьер-лиги 2024/25 тура между командами «Динамо» и «Шахтер».

Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Игра завершилась со счетом 1:1.

Известный украинский журналист и футбольный комментатор Виктор Вацко назвал лучшего игрока этого матча. Вацко выделил защитника киевлян Кристиана Биловара.

«Я выделю Кристиана Биловара, который в первом тайме вынужденно вышел на замену из-за травмы самого опытного из центральных защитников киевлян Дениса Попова. Но Биловар вместо паники принес спокойствие в работу обороны. Для меня именно Биловар стал лучшим игроком матча», – отметил Вацко.

Ранее Вацко жестко разнес некоторых футболистов сборной Украины, выступающих за «Динамо».

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Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
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Комментарии 5
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Александр Шевченко
Зять красава, как я уже говорил сегодня. Он МВП матча, крысе красную заработал, выбил мяч на линии после удара Конопли. Игорек может гордиться таким зятем. 
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+2
CheMP
мощный вылизинг в сторону зятя
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+2
sania
Чому обов'язково писати гидоту про гравця лише тому, що він комусь родич? Біловар відіграв чудовий матч і добре допоміг Динамо.Зірки з нього ніхто не робить,але за основу має поборотись.
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0
Burevestnik
немовірне від Вацька!!!
бо по його словам динамівець кращий в матчі з Шахтьором,
тим більш шо він зять Суркіса...
мать шось в лісі здохне (або вже)...     
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0
MaximusOne
За Динамо тільки хтось матч норм зіграє, зразу зірку з нього роблять...
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-2
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