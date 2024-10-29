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  4. Вацко разнес игроков Динамо после матча с Шахтером. Кому досталось?
Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 12:09 | Обновлено 29 октября 2024, 12:10
1285
1

Вацко разнес игроков Динамо после матча с Шахтером. Кому досталось?

Виктору не понравилась игра некоторых украинских сборников

29 октября 2024, 12:09 | Обновлено 29 октября 2024, 12:10
1285
1
Вацко разнес игроков Динамо после матча с Шахтером. Кому досталось?
ФК Динамо Киев. «Динамо» – «Шахтер»

Украинский журналист Виктор Вацко поделился своими мыслями относительно матча «Динамо» – «Шахтер». Вацко жестко разнес некоторых футболистов сборной Украины, выступающих за киевлян.

«Брагару – очень слабо, Кабаев – очень слабо, Ванат – незаметен, Буяльский – незаметен. Все они отыграли очень слабо. Хуже всего в этой ситуации, что Брагару – это футболист молодежной сборной Украины, Кабаев – футболист национальной сборной, Ванат – футболист национальной сборной, Буяльский – футболист национальной сборной. Это футболисты, вызываемые Сергеем Ребровым в национальную сборную», – сказал Вацко.

«Динамо» сыграло вничью с донецким «Шахтером». Киевляне сохранили шестиочковый отрыв от «оранжево-черных» в турнирной таблице УПЛ.

Ранее Игорь Суркис поделился своими мыслями по поводу матча.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Виктор Вацко Максим Брагару Владислав Кабаев чемпионат Украины по футболу Владислав Ванат Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
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Кстати это сайту на заметку! Модераторы часто пишут что провокации с обоих сторон. Вот наглядный пример кто провоцирует первый и в какой манере. Поведение поклонников шахтаря на этом сайте ничем не отличается от срны.
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