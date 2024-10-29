Вацко разнес игроков Динамо после матча с Шахтером. Кому досталось?

Украинский журналист Виктор Вацко поделился своими мыслями относительно матча «Динамо» – «Шахтер». Вацко жестко разнес некоторых футболистов сборной Украины, выступающих за киевлян.

«Брагару – очень слабо, Кабаев – очень слабо, Ванат – незаметен, Буяльский – незаметен. Все они отыграли очень слабо. Хуже всего в этой ситуации, что Брагару – это футболист молодежной сборной Украины, Кабаев – футболист национальной сборной, Ванат – футболист национальной сборной, Буяльский – футболист национальной сборной. Это футболисты, вызываемые Сергеем Ребровым в национальную сборную», – сказал Вацко.

«Динамо» сыграло вничью с донецким «Шахтером». Киевляне сохранили шестиочковый отрыв от «оранжево-черных» в турнирной таблице УПЛ.

Ранее Игорь Суркис поделился своими мыслями по поводу матча.