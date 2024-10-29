Родри раскритиковали за получение Золотого мяча. Несправедливая победа?
Обозреватель Даниель Рега считает, что испанец незаслуженно получил награду
Футбольный обозреватель и критик Даниель Рега остался недоволен победой испанского футболиста Родри:
«Родри не был номинирован на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги. Он не был лучшим футболистом в составе «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Он не был лучшим полузащитником Испании на ЕВРО-2024. И вы считаете, что он заслуженно выиграл «Золотой мяч»?
Тот факт, что на втором месте оказался Винисиус, а не Беллингем, является сумасшествием. Джуд Беллингем в этом сезоне лучший футболист и он давно обогнал других номинантов», – возмущается Рега.
Ранее Родри назвал имя игрока, который заслужил Золотой мяч.
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