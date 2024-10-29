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29 октября 2024, 03:11 |
231
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Родри назвал игрока, который заслужил Золотой мяч

Испанский хавбек вспомнил о Дани Карвахале

29 октября 2024, 03:11 |
231
0
Родри назвал игрока, который заслужил Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Испанский футболист английского Манчестер Сити назвал игрока, который также заслужил выиграть награду ЗМ:

«Я хочу вспомнить Карвахаля, который получил ту же травму, что и я, и заслуживает быть здесь так же, как и я. И тот, кто скоро будет здесь».

Дани стал четвертым в рейтинге Золотого мяча. Ямал – 8-й.

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Дани Карвахаль Родри Ламин Ямал Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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