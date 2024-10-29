Родри назвал игрока, который заслужил Золотой мяч

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Испанский футболист английского Манчестер Сити назвал игрока, который также заслужил выиграть награду ЗМ:

«Я хочу вспомнить Карвахаля, который получил ту же травму, что и я, и заслуживает быть здесь так же, как и я. И тот, кто скоро будет здесь».

Дани стал четвертым в рейтинге Золотого мяча. Ямал – 8-й.