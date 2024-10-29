РОДРИ: «Помню, я однажды сказал «достаточно» и позвонил отцу в слезах»

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Прямо со сцены Родри прокомментировал победу в этой номинации:

«Невероятная ночь для меня. Мне нужно поблагодарить многих людей, France Football и УЕФА, всех, кто голосовал за меня. Я знаю, что это особенный день для меня, моей семьи и моей страны, я хотел сказать спасибо моей девушке, с которой сегодня мы вместе уже восемь лет. Моей матери за все ценности, которые она мне дала, Пабло, когда он водил меня на игры с альтруистической любовью, а также остальным членам моей семьи.

И друзья, я не хочу забывать своих друзей, товарищей по команде «Манчестер Сити», я нахожусь в лучшем для меня клубе в мире, я благодарю сборную Луиса де ла Фуэнте. Это победа испанского футбола для многих игроков, которые не выигрывали ЗМ, таких как Хави, Иньеста, Касильяс.

Когда мне было 17, я собрал вещи, чтобы поехать в Вильярреал и играть в Первом дивизионе. Помню, однажды я сказал «достаточно» и позвонил отцу в слезах. Я вложил в это всю свою жизнь, и моя мечта угасала, и он сказал мне: «Нормальный мальчик с ценностями, не ориентирующийся на стереотипы, может стать лучшим игроком в мире».

Я понял, что если я хочу улучшиться, мне нужно изменить свой стиль. Атака позволила мне улучшить свою игру. Мне нравится моя профессия, и я стараюсь становиться лучше. Я собираюсь отпраздновать это с теми, кто был со мной в трудные времена».