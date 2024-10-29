Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОДРИ: «Помню, я однажды сказал «достаточно» и позвонил отцу в слезах»
Другие новости
29 октября 2024, 02:17 |
295
0

РОДРИ: «Помню, я однажды сказал «достаточно» и позвонил отцу в слезах»

Новоиспеченной обладатель Золотого мяча – о победе в номинации

29 октября 2024, 02:17 |
295
0
РОДРИ: «Помню, я однажды сказал «достаточно» и позвонил отцу в слезах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Прямо со сцены Родри прокомментировал победу в этой номинации:

«Невероятная ночь для меня. Мне нужно поблагодарить многих людей, France Football и УЕФА, всех, кто голосовал за меня. Я знаю, что это особенный день для меня, моей семьи и моей страны, я хотел сказать спасибо моей девушке, с которой сегодня мы вместе уже восемь лет. Моей матери за все ценности, которые она мне дала, Пабло, когда он водил меня на игры с альтруистической любовью, а также остальным членам моей семьи.

И друзья, я не хочу забывать своих друзей, товарищей по команде «Манчестер Сити», я нахожусь в лучшем для меня клубе в мире, я благодарю сборную Луиса де ла Фуэнте. Это победа испанского футбола для многих игроков, которые не выигрывали ЗМ, таких как Хави, Иньеста, Касильяс.

Когда мне было 17, я собрал вещи, чтобы поехать в Вильярреал и играть в Первом дивизионе. Помню, однажды я сказал «достаточно» и позвонил отцу в слезах. Я вложил в это всю свою жизнь, и моя мечта угасала, и он сказал мне: «Нормальный мальчик с ценностями, не ориентирующийся на стереотипы, может стать лучшим игроком в мире».

Я понял, что если я хочу улучшиться, мне нужно изменить свой стиль. Атака позволила мне улучшить свою игру. Мне нравится моя профессия, и я стараюсь становиться лучше. Я собираюсь отпраздновать это с теми, кто был со мной в трудные времена».

По теме:
Кроос отреагировал на свое место в рейтинге ЗМ-2024
Родри назвал игрока, который заслужил Золотой мяч
Родри взял 1-й Золотой мяч. У кого сколько наград? Список всех победителей
Родри Золотой мяч Манчестер Сити
Даниил Агарков Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бензема позвонил Винисиусу после церемонии ЗМ-2024. Известно, что сказал
Футбол | 29 октября 2024, 03:14 0
Бензема позвонил Винисиусу после церемонии ЗМ-2024. Известно, что сказал
Бензема позвонил Винисиусу после церемонии ЗМ-2024. Известно, что сказал

Карим поддержал своего бывшего партнера

Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Футбол | 28 октября 2024, 16:21 15
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча

Не будет никого из представителей Реала

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
Футбол | 28.10.2024, 05:05
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Футбол | 28.10.2024, 08:11
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
ФОТО. Звезда Манчестер Юнайтед опозорился на церемонии Золотой мяч-2024
Футбол | 28.10.2024, 22:51
ФОТО. Звезда Манчестер Юнайтед опозорился на церемонии Золотой мяч-2024
ФОТО. Звезда Манчестер Юнайтед опозорился на церемонии Золотой мяч-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
27.10.2024, 23:40 9
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
27.10.2024, 09:25
Бокс
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
27.10.2024, 18:05 14
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
27.10.2024, 11:11 10
Футбол
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
27.10.2024, 07:59 4
Футбол
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
28.10.2024, 07:49 5
Бокс
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
27.10.2024, 07:15 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем