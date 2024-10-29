Променял ЗМ на матч в Швеции. Помогло ли Мальме присутствие Холанда?

28 октября во Франции состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам года. Фанаты отметили отсутствие звездного норвежца Эрлинга Холанда.

Оказалось, что футболист «Манчестер Сити» уехал в Швецию, чтобы поддержать своего друга Эрика Ботхейма. Холанд и Ботхейм подружились, когда играли за юниорскую сборную Норвегии. Эрик играет на позиции форварда за «Мальме», который встречался в матче 28 тура с «Гетеборгом» и мог досрочно завоевать чемпионский титул.

«Мальме» победил своего соперника со счетом 2:1 и за два тура до конца оторвался от ближайшего преследователя на 8 очков. Этот титул стал 24 за всю историю существования «Мальме».