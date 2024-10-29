Променял ЗМ на матч в Швеции. Помогло ли Мальме присутствие Холанда?
Форвард «Манчестер Сити» решил поддержать своего друга
28 октября во Франции состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам года. Фанаты отметили отсутствие звездного норвежца Эрлинга Холанда.
Оказалось, что футболист «Манчестер Сити» уехал в Швецию, чтобы поддержать своего друга Эрика Ботхейма. Холанд и Ботхейм подружились, когда играли за юниорскую сборную Норвегии. Эрик играет на позиции форварда за «Мальме», который встречался в матче 28 тура с «Гетеборгом» и мог досрочно завоевать чемпионский титул.
«Мальме» победил своего соперника со счетом 2:1 и за два тура до конца оторвался от ближайшего преследователя на 8 очков. Этот титул стал 24 за всю историю существования «Мальме».
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