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29 октября 2024, 11:28 | Обновлено 29 октября 2024, 11:29
381
0

Променял ЗМ на матч в Швеции. Помогло ли Мальме присутствие Холанда?

Форвард «Манчестер Сити» решил поддержать своего друга

29 октября 2024, 11:28 | Обновлено 29 октября 2024, 11:29
381
0
Променял ЗМ на матч в Швеции. Помогло ли Мальме присутствие Холанда?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

28 октября во Франции состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам года. Фанаты отметили отсутствие звездного норвежца Эрлинга Холанда.

Оказалось, что футболист «Манчестер Сити» уехал в Швецию, чтобы поддержать своего друга Эрика Ботхейма. Холанд и Ботхейм подружились, когда играли за юниорскую сборную Норвегии. Эрик играет на позиции форварда за «Мальме», который встречался в матче 28 тура с «Гетеборгом» и мог досрочно завоевать чемпионский титул.

«Мальме» победил своего соперника со счетом 2:1 и за два тура до конца оторвался от ближайшего преследователя на 8 очков. Этот титул стал 24 за всю историю существования «Мальме».

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чемпионат Швейцарии по футболу Мальме Гетеборг Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Микола Титюк Источник
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