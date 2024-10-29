«Выиграл все». Тренер расхвалил защитника Фиорентины за игру против Довбика
Против Артема удачно выступил Пьетро Коммуццо, Рафаэлле Палладино это отметил
Главный тренер Фиорентины Раффаэле Палладино расхвалил защитника своей команды Пьетро Комуццо за игру против украинского форварда Ромы Артема Довбика в матче 9-го тура Серии А.
«Я поздравил всех с победой. Нужно похвалить всех ребят: и тех, кто играл в стартовом составе, и вышедших на замену.
Но если мне и придется выделить кого-то одного, то я выберу самого молодого в нашей команде – Комуццо. Он провел отличный матч и выиграл все дуэли, когда оставался один на один против Довбика», – сказал Палладино.
Матч между Фиорентиной и Ромой завершился со счетом 5:1 в пользу первой. Довбик провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отличился.
Видеообзор матча Фиорентина – Рома (5:1)
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