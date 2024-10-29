Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Выиграл все». Тренер расхвалил защитника Фиорентины за игру против Довбика
Италия
29 октября 2024, 08:08 | Обновлено 29 октября 2024, 08:09
497
0

«Выиграл все». Тренер расхвалил защитника Фиорентины за игру против Довбика

Против Артема удачно выступил Пьетро Коммуццо, Рафаэлле Палладино это отметил

29 октября 2024, 08:08 | Обновлено 29 октября 2024, 08:09
497
0
«Выиграл все». Тренер расхвалил защитника Фиорентины за игру против Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Пьетро Комуццо

Главный тренер Фиорентины Раффаэле Палладино расхвалил защитника своей команды Пьетро Комуццо за игру против украинского форварда Ромы Артема Довбика в матче 9-го тура Серии А.

«Я поздравил всех с победой. Нужно похвалить всех ребят: и тех, кто играл в стартовом составе, и вышедших на замену.

Но если мне и придется выделить кого-то одного, то я выберу самого молодого в нашей команде – Комуццо. Он провел отличный матч и выиграл все дуэли, когда оставался один на один против Довбика», – сказал Палладино.

Матч между Фиорентиной и Ромой завершился со счетом 5:1 в пользу первой. Довбик провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отличился.

Видеообзор матча Фиорентина – Рома (5:1)

По теме:
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
«Будет еще лучше, когда...» Экс-форвард Ромы назвал сильные стороны Довбика
ФОТО. Первая реакция Довбика на победу Родри в голосовании за Золотой мяч
Раффаэле Палладино Артем Довбик Рома Рим Фиорентина Фиорентина - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
Футбол | 28 октября 2024, 10:54 11
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако

Защитник «бело-синих» Кристиан Биловар мог сменить команду этим летом

Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Футбол | 29 октября 2024, 07:46 9
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024

В «Реале» обвинили Александера Чеферина

В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
Футбол | 28.10.2024, 16:22
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
ГЮНДОГАН: «С сегодняшнего дня он больше не будет недооцененным»
Футбол | 29.10.2024, 09:30
ГЮНДОГАН: «С сегодняшнего дня он больше не будет недооцененным»
ГЮНДОГАН: «С сегодняшнего дня он больше не будет недооцененным»
Лунин обратился к Винисиусу после того, как бразилец не выиграл ЗМ-2024
Футбол | 29.10.2024, 08:02
Лунин обратился к Винисиусу после того, как бразилец не выиграл ЗМ-2024
Лунин обратился к Винисиусу после того, как бразилец не выиграл ЗМ-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером
Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером
27.10.2024, 20:41 13
Футбол
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
27.10.2024, 19:54 367
Футбол
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
27.10.2024, 09:25
Бокс
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
28.10.2024, 16:21 16
Футбол
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
27.10.2024, 11:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем