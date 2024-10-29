«Выиграл все». Тренер расхвалил защитника Фиорентины за игру против Довбика

Главный тренер Фиорентины Раффаэле Палладино расхвалил защитника своей команды Пьетро Комуццо за игру против украинского форварда Ромы Артема Довбика в матче 9-го тура Серии А.

«Я поздравил всех с победой. Нужно похвалить всех ребят: и тех, кто играл в стартовом составе, и вышедших на замену.

Но если мне и придется выделить кого-то одного, то я выберу самого молодого в нашей команде – Комуццо. Он провел отличный матч и выиграл все дуэли, когда оставался один на один против Довбика», – сказал Палладино.

Матч между Фиорентиной и Ромой завершился со счетом 5:1 в пользу первой. Довбик провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отличился.

Видеообзор матча Фиорентина – Рома (5:1)