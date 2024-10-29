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29 октября 2024, 05:05 |
2178
0

ФОТО. Первая реакция Довбика на победу Родри в голосовании за Золотой мяч

Артем стал 29-м в рейтинге ЗМ

29 октября 2024, 05:05 |
2178
0
ФОТО. Первая реакция Довбика на победу Родри в голосовании за Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и его жена Юлия

28 октября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2024 года. Престижная награда вручалась в 68-й раз.

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Обладатель Золотого мяча 2024 – испанский хавбек Родри (Манчестер Сити), который выиграл со сборной Испании Евро-2024. Впервые в истории игрок горожан взял главную индивидуальную награду.

На церемонии также присутствовал форвард сборной Украины и римской Ромы Артем Довбик. Он стал 29-м в рейтинге ЗМ.

В кадр попала первая реакция Артема после того, как Родри был объявлен победителем.

ФОТО. Первая реакция Довбика на победу Родри в голосовании за Золотой мяч

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Родри Артем Довбик фото эмоции Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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