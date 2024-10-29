Впервые с 1960 ЗМ выиграл испанец. У Аргентины – 8 наград, но могло быть 9

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Впервые с 1960 года ЗМ выиграл футболист из Испании. Ранее Золотой мяч среди испанцев выигрывал Альфредо Ди Стефано в Реале – в 1957 и 1959 годах, а также Луис Суарес Мирамонтес в Барселоне в 1960 году.

Интересно, что Ди Стефано родился в Буэнос-Айресе и долгое время выступал за Аргентину. Но в 1956 получил испанское гражданство.

У Аргентины – 8 Золотых мячей. Все – Лионеля Месси. Если бы Ди Стефано продолжал выступать под аргентинским флагом, то у бело-голубых было бы 9 наград.

Страны, игроки которых чаще всего выигрывали Золотой мяч: