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29 октября 2024, 04:16 |
232
0

Впервые с 1960 ЗМ выиграл испанец. У Аргентины – 8 наград, но могло быть 9

Родри получил главную индивидуальную награду 28 октября 2024 года в Париже

29 октября 2024, 04:16 |
232
0
Впервые с 1960 ЗМ выиграл испанец. У Аргентины – 8 наград, но могло быть 9
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Впервые с 1960 года ЗМ выиграл футболист из Испании. Ранее Золотой мяч среди испанцев выигрывал Альфредо Ди Стефано в Реале – в 1957 и 1959 годах, а также Луис Суарес Мирамонтес в Барселоне в 1960 году.

Интересно, что Ди Стефано родился в Буэнос-Айресе и долгое время выступал за Аргентину. Но в 1956 получил испанское гражданство.

У Аргентины – 8 Золотых мячей. Все – Лионеля Месси. Если бы Ди Стефано продолжал выступать под аргентинским флагом, то у бело-голубых было бы 9 наград.

Страны, игроки которых чаще всего выигрывали Золотой мяч:

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Родри Золотой мяч Альфредо ди Стефано Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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