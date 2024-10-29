Родри – первый игрок Ман Сити, который взял ЗМ. У кого рекордные 12 наград?

28 октября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2024 года. Престижная награда вручалась в 68-й раз.

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Обладатель Золотого мяча 2024 – испанский хавбек Родри (Манчестер Сити), который выиграл со сборной Испании Евро-2024. Впервые в истории игрок горожан взял главную индивидуальную награду.

Рекорд по числу призов удерживают Реал (8 игроков) и Барселона (6 игроков) – их футболисты брали Золотой мяч по 12 раз.

В топ-5 также входят Ювентус (6 игроков – 8 ЗМ), Милан (6 игроков – 8 ЗМ) и Бавария (3 игрока – 5 ЗМ).

У киевского Динамо в коллекции два Золотых мяча: Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986).

Клубы, игроки которых чаще всех выигрывали Золотой мяч: