Кроос отреагировал на свое место в рейтинге ЗМ-2024

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024.

Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Девятым в голосовании стал именитый немец Тони Кроос, который после сезона 2023/24 завершил профессиональную карьеру. В X-аккаунте (Twitter) Тони отреагировал на свое место:

«Ох. Спасибо большое», – написал Кроос.