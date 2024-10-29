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29 октября 2024, 03:28 |
39
0

Кроос отреагировал на свое место в рейтинге ЗМ-2024

Тони стал девятым в голосовании за Золотой мяч

29 октября 2024, 03:28 |
39
0
Кроос отреагировал на свое место в рейтинге ЗМ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024.

Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Девятым в голосовании стал именитый немец Тони Кроос, который после сезона 2023/24 завершил профессиональную карьеру. В X-аккаунте (Twitter) Тони отреагировал на свое место:

«Ох. Спасибо большое», – написал Кроос.

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Тони Кроос Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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