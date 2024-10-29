Другие новости29 октября 2024, 03:28 |
39
0
Кроос отреагировал на свое место в рейтинге ЗМ-2024
Тони стал девятым в голосовании за Золотой мяч
29 октября 2024, 03:28 |
39
0
28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024.
Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.
Девятым в голосовании стал именитый немец Тони Кроос, который после сезона 2023/24 завершил профессиональную карьеру. В X-аккаунте (Twitter) Тони отреагировал на свое место:
«Ох. Спасибо большое», – написал Кроос.
Wow. Thanks a lot https://t.co/a3aJyNzusB— Toni Kroos (@ToniKroos) October 29, 2024
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2024, 03:14 0
Карим поддержал своего бывшего партнера
Футбол | 28 октября 2024, 10:06 19
Команду может вновь возглавить легенда клуба – Даниэле Де Росси
Футбол | 28.10.2024, 10:54
Футбол | 28.10.2024, 08:11
Футбол | 28.10.2024, 21:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.10.2024, 07:59 4
28.10.2024, 05:05 14
28.10.2024, 23:55 26
27.10.2024, 20:41 13
28.10.2024, 00:31 4
28.10.2024, 07:49 5
27.10.2024, 20:32 7