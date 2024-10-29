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29 октября 2024, 01:42 |
247
0

Стало известно, как проголосовал украинский журналист в рейтинге ЗМ-2024

Игорь Линник выбрал лучшим Родри, который в итоге и стал обладателем Золотого мяча

29 октября 2024, 01:42 |
247
0
Стало известно, как проголосовал украинский журналист в рейтинге ЗМ-2024
Instagram. Игорь Линник

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Участие в голосовании за лучшего футболиста мира принял и украинский журналист Игорь Линник. Он поделился своим выбором в Facebook, а также коротко прокомментировал саму церемонию:

«Как многолетний член жюри France Football, я очень доволен и горд итогами 68-го конкурса Золотой мяч! Победа Родри, опорного полузащитника Манчестер Сити и сборной Испании, в исторически самой главной номинации – это свидетельство высочайшего профессионального уровня коллегии нашего интернационального жюри.

Спасибо всем моим коллегам из 99 стран мира за такой выбор! Спасибо France Football за возможность быть причастным к самому престижному конкурсу в мировом футболе!

Напоследок позволю себе обнародовать здесь свою десятку лауреатов: Родри, Карвахаль, Беллингем, Винисиус, Ямал, Вирц, Лаутаро, Фоден, Мбаппе, Лукман.

Горжусь тем, что 7 моих избранников вошли в финальную десятку France Football, 6 – в финальную семерку и 4 – в пятерку и четверку.
в отношении украинца Артема Довбика, который разделил 29-е место с ветераном-немцем Матсом Хуммельсом, то для него, по моему глубокому убеждению, само попадание в список из 30-ти номинантов France Football – это большой аванс, что уже сегодня и каждый следующий день, месяца и года следует отрабатывать и наращивать новыми индивидуальными и командными достижениями».

Топ-10 Золотого мяча-2024 по версии Игоря Линника

  1. Родри (Манчестер Сити, сборная Испании)
  2. Даниель Карвахаль (Реал, сборная Испании)
  3. Джуд Беллингем (Реал, сборная Англии)
  4. Винисиус Жуниор (Реал, сборная Бразилии)
  5. Ламин Ямал (Барселона, сборная Испании)
  6. Флориан Вирц (Байер, сборная Германии)
  7. Лаутаро Мартинес (Интер, сборная Аргентины)
  8. Фил Фоден (Манчестер Сити, сборная Англии)
  9. Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции)
  10. Адемола Лукман (Аталанта, сборная Нигерии)
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Золотой мяч Родри Винисиус Жуниор Дани Карвахаль Джуд Беллингем Ламин Ямал Флориан Вирц Лаутаро Мартинес Фил Фоден Килиан Мбаппе Адемола Лукман
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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