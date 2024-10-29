Стало известно, как проголосовал украинский журналист в рейтинге ЗМ-2024

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Участие в голосовании за лучшего футболиста мира принял и украинский журналист Игорь Линник. Он поделился своим выбором в Facebook, а также коротко прокомментировал саму церемонию:

«Как многолетний член жюри France Football, я очень доволен и горд итогами 68-го конкурса Золотой мяч! Победа Родри, опорного полузащитника Манчестер Сити и сборной Испании, в исторически самой главной номинации – это свидетельство высочайшего профессионального уровня коллегии нашего интернационального жюри.



Спасибо всем моим коллегам из 99 стран мира за такой выбор! Спасибо France Football за возможность быть причастным к самому престижному конкурсу в мировом футболе!



Напоследок позволю себе обнародовать здесь свою десятку лауреатов: Родри, Карвахаль, Беллингем, Винисиус, Ямал, Вирц, Лаутаро, Фоден, Мбаппе, Лукман.



Горжусь тем, что 7 моих избранников вошли в финальную десятку France Football, 6 – в финальную семерку и 4 – в пятерку и четверку.

в отношении украинца Артема Довбика, который разделил 29-е место с ветераном-немцем Матсом Хуммельсом, то для него, по моему глубокому убеждению, само попадание в список из 30-ти номинантов France Football – это большой аванс, что уже сегодня и каждый следующий день, месяца и года следует отрабатывать и наращивать новыми индивидуальными и командными достижениями».

Топ-10 Золотого мяча-2024 по версии Игоря Линника