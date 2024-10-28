Во вторник, 29 октября, состоится ответный матч первого раунда квалификации женского Евро-2025, в котором встретятся сборные Украины и Турции. Поединок пройдет в Кишиневе (Молдова) на стадионе «Зимбру», игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

В первой игре, которая состоялась в Стамбуле, команды сыграли вничью со счетом 1:1. В первом тайме Дарья Апанащенко открыла счет, но после перерыва хозяйки поля сравняли результат. Для выхода на чемпионат Европы командам необходимо преодолеть два раунда плей-офф. Победитель двухматчевой дуэли Турция – Украины за путевку на европейское первенство поборется с лучшей командой противостояния Греция – Бельгия. Отметим, что гречанки с бельгийками в первом матче также сыграли вничью – 0:0 (поединок проходил в Ираклионе).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Турция, за которой можно следить в украинской версии сайта.