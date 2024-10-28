В Реале рассказали, кто должен получить ЗМ, если приз не выиграет Винисиус

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

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До сегодняшнего дня, большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент появилась информация, что трофей получит Родри.

В мадридском клубе предусмотрели возможность того, что Винисиус не выиграет награду, но ожидали, что следующим логичным кандидатом станет капитан клуба Дани Карвахаль.

«Если критерии награды не признают Винисиуса победителем, эти же критерии должны признать Дани Карвахаля», – отмечает источник из мадридского клуба.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии. Также на нашем сайте можно следить за результатами распределения мест в LIVE-режиме!