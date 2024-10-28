В Реале рассказали, кто должен получить ЗМ, если приз не выиграет Винисиус
В Мадриде убеждены, что этот трофей заслужил Дани Карвахаль
Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября.
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До сегодняшнего дня, большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент появилась информация, что трофей получит Родри.
В мадридском клубе предусмотрели возможность того, что Винисиус не выиграет награду, но ожидали, что следующим логичным кандидатом станет капитан клуба Дани Карвахаль.
«Если критерии награды не признают Винисиуса победителем, эти же критерии должны признать Дани Карвахаля», – отмечает источник из мадридского клуба.
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