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28 октября 2024, 20:59 |
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В Реале рассказали, кто должен получить ЗМ, если приз не выиграет Винисиус

В Мадриде убеждены, что этот трофей заслужил Дани Карвахаль

28 октября 2024, 20:59 |
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В Реале рассказали, кто должен получить ЗМ, если приз не выиграет Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

До сегодняшнего дня, большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент появилась информация, что трофей получит Родри.

В мадридском клубе предусмотрели возможность того, что Винисиус не выиграет награду, но ожидали, что следующим логичным кандидатом станет капитан клуба Дани Карвахаль.

«Если критерии награды не признают Винисиуса победителем, эти же критерии должны признать Дани Карвахаля», – отмечает источник из мадридского клуба.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии. Также на нашем сайте можно следить за результатами распределения мест в LIVE-режиме!

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Золотой мяч Реал Мадрид Родри Винисиус Жуниор Дани Карвахаль
Дмитро Олійник Источник: AS
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Комментарии 4
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luceorius
 Карвахаль - прекрасна альтернатива обом явним претендентам.
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+1
Falko
У Реалі пояснили Франс футболу, що Золотий м'яч має вигравати будь-хто, але з Реала. А інакше цей Золотий м'яч не золотий, а тільки позолочений. З одного боку. І навіть трішки іржавий. І не м'яч насправді, а круглий еліпсоїд. Карочі, просто Балон Дур.
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0
Gargantua81
безусловно Родри и Винисиус главные претенденты.
но Винисиус сыграл ярче.
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0
Gargantua81
ну это уже откровенная глупость
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0
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