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28 октября 2024, 20:48 | Обновлено 28 октября 2024, 20:50
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Организаторы ЗМ-2024: «Слухи? Обладатель награды еще не знает о победе»

Церемония вручения Золотого мяча начнется в 21:00 по Киеву в Париже

28 октября 2024, 20:48 | Обновлено 28 октября 2024, 20:50
710
1
Организаторы ЗМ-2024: «Слухи? Обладатель награды еще не знает о победе»
Getty Images/Global Images Ukraine

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Считалось, что ЗМ-2024 заберет бразилец из Реала Винисиус Жуниор, однако сегодня появилась информация об обратном. Ожидается, что приз получит испанский полузащитник Манчестер Сити Родри. Из-за этого представители королевского клуба отменили поездку в Париж.

Однако организаторы церемонии вручения Золотого мяча заявили о следующем:

«Обладатель Золотого мяча еще не знает о победе».

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии. Также на нашем сайте можно следить за результатами распределения мест в LIVE-режиме!

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Золотой мяч Винисиус Жуниор Родри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Буде хохма, якщо виграє Вінісіус🤣🤣
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