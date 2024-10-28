Организаторы ЗМ-2024: «Слухи? Обладатель награды еще не знает о победе»

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Считалось, что ЗМ-2024 заберет бразилец из Реала Винисиус Жуниор, однако сегодня появилась информация об обратном. Ожидается, что приз получит испанский полузащитник Манчестер Сити Родри. Из-за этого представители королевского клуба отменили поездку в Париж.

Однако организаторы церемонии вручения Золотого мяча заявили о следующем:

«Обладатель Золотого мяча еще не знает о победе».

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии. Также на нашем сайте можно следить за результатами распределения мест в LIVE-режиме!