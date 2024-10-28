Организаторы ЗМ-2024: «Слухи? Обладатель награды еще не знает о победе»
Церемония вручения Золотого мяча начнется в 21:00 по Киеву в Париже
Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.
Считалось, что ЗМ-2024 заберет бразилец из Реала Винисиус Жуниор, однако сегодня появилась информация об обратном. Ожидается, что приз получит испанский полузащитник Манчестер Сити Родри. Из-за этого представители королевского клуба отменили поездку в Париж.
Однако организаторы церемонии вручения Золотого мяча заявили о следующем:
«Обладатель Золотого мяча еще не знает о победе».
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии. Также на нашем сайте можно следить за результатами распределения мест в LIVE-режиме!
🗣️ "El ganador del Balón de Oro no sabe que lo es", dicen a EFE los organizadores.— EFE Deportes (@EFEdeportes) October 28, 2024
👉 A diferencia de ediciones anteriores, señala France Football, que organiza la gala de forma conjunta con la UEFA por primera vez, que no ha informado al ganador de forma previa. pic.twitter.com/q3Tfs9t9lL
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