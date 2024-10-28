Томас Франк отрицает интерес к работе в МЮ

После увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в СМИ начала появляться различная информация относительно нового наставника команды. Одним из претендентов стал Томас Франк - нынешний тренер «Брентфорда».

Сам Томас Франк уже решил прокомментировать эти слухи.

«У меня есть ответственность перед «Брентфордом». Я должен выполнять работу для болельщиков, руководства, игроков и персонала.

Что ждет меня в будущем — не знаю. Но пока я счастлив в «Брентфорде», — цитирует Франка футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера.

Также известно, что Эрик тен Хаг получит почти 21 миллион евро компенсации.