Томас Франк отрицает интерес к работе в МЮ
Главный тренер «Брентфорда» попал в шорт-лист «красных дьяволов»
После увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в СМИ начала появляться различная информация относительно нового наставника команды. Одним из претендентов стал Томас Франк - нынешний тренер «Брентфорда».
Сам Томас Франк уже решил прокомментировать эти слухи.
«У меня есть ответственность перед «Брентфордом». Я должен выполнять работу для болельщиков, руководства, игроков и персонала.
Что ждет меня в будущем — не знаю. Но пока я счастлив в «Брентфорде», — цитирует Франка футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера.
Также известно, что Эрик тен Хаг получит почти 21 миллион евро компенсации.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер донецкого «Шахтера» прокомментировал матч чемпионата Украины с киевским клубом
В Мадриде убеждены, что этот трофей заслужил Дани Карвахаль