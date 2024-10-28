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  4. Алан ШИРЕР: «Эрик тен Хаг был мертвым человеком, который ходит на работу»
Англия
28 октября 2024, 17:29 | Обновлено 28 октября 2024, 18:14
638
0

Алан ШИРЕР: «Эрик тен Хаг был мертвым человеком, который ходит на работу»

Бывший футболист прокомментировал увольнение главного тренера «Манчестер Юнайтед»

28 октября 2024, 17:29 | Обновлено 28 октября 2024, 18:14
638
0
Алан ШИРЕР: «Эрик тен Хаг был мертвым человеком, который ходит на работу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Бывший английский футболсит Алан Ширер прокомментировал увольнение главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага:

«Мы просто ждали, когда случится его увольнение. Он говорил, что в клубе «все на одной волне», но это была неправда. Они не могли быть на одной волне, ведь летом искали замену своему тренеру. После этого он был похож на мертвого человека, который ходит на работу.

Странно, что руководство искало нового тренера и при этом подписало с тен Хагом новый контракт. Они пообещали новые трансферы, купили игроков, а через пару месяцев уволили. Странно», – размышляет Ширер.

Сообщалось, что при Эрике тен Хаге было потрачено 650 млн евро на трансферы.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Алан Ширер
Микола Титюк Источник: Yahoo Sports
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