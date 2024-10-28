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Вторая лига
Тростянец
28.10.2024 11:30 – FT 6 : 1
Ворскла-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
28 октября 2024, 12:30 | Обновлено 28 октября 2024, 12:33
78
0

Тростянец – Ворскла-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 октября видеотрансляцию матча 12-го тура Второй лиги

28 октября 2024, 12:30 | Обновлено 28 октября 2024, 12:33
78
0
Тростянец – Ворскла-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Тростянец

28 октября проходит последний поединок 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 12-й тур, 28 октября

  • 11:30. Тростянец – Ворскла-2

Турнирная таблица

11:30. Тростянец – Ворскла-2

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Maksym Kovalenko (Тростянец).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Stanislav Derevinskyi (Тростянец).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Roman Zorya (Тростянец).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Dmitry Chernysh (Ворскла-2).
45’ +42
Vladyslav Tyshyninov (Тростянец) получает красную карточку.
45’ +25
Danylo Izotov (Ворскла-2) получает красную карточку.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Stanislav Derevinskyi (Тростянец).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Vladyslav Tyshyninov (Тростянец).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Mykhailo Serhiichuk (Тростянец).
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Тростянец Ворскла-2 Полтава смотреть онлайн Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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