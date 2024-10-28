Украина. Вторая лига28 октября 2024, 12:30 | Обновлено 28 октября 2024, 12:33
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Тростянец – Ворскла-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 октября видеотрансляцию матча 12-го тура Второй лиги
28 октября 2024, 12:30 | Обновлено 28 октября 2024, 12:33
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28 октября проходит последний поединок 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 12-й тур, 28 октября
- 11:30. Тростянец – Ворскла-2
Турнирная таблица
11:30. Тростянец – Ворскла-2
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Maksym Kovalenko (Тростянец).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Stanislav Derevinskyi (Тростянец).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Roman Zorya (Тростянец).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Dmitry Chernysh (Ворскла-2).
45’ +42
Vladyslav Tyshyninov (Тростянец) получает красную карточку.
45’ +25
Danylo Izotov (Ворскла-2) получает красную карточку.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Stanislav Derevinskyi (Тростянец).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Vladyslav Tyshyninov (Тростянец).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Mykhailo Serhiichuk (Тростянец).
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