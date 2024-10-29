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Вторая лига
Тростянец
28.10.2024 11:30 – FT 6 : 1
Ворскла-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
29 октября 2024, 10:55 | Обновлено 29 октября 2024, 11:00
57
0

Вторая лига. Тростянец не оставил шансов Ворскле-2

Состоялся поединок 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины

29 октября 2024, 10:55 | Обновлено 29 октября 2024, 11:00
57
0
Вторая лига. Тростянец не оставил шансов Ворскле-2
ФК Тростянец

28 октября состоялся поединок 12-го тура группы В Второй лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полтавская «Ворскла-2» потерпела разгромное поражение на выезде от клуба «Тростянец» – 1:6. Судьба поединка была решена еще в первой половине матча.

Вторая лига. 12-й тур, 28 октября

11:30. «Тростянец»«Ворскла-2» – 6:1

Голы: Сергийчук, 11, Тишининов, 25, Деревинский, 36, 83, Зоря, 82, Коваленко, 90 – Черныш, 52

Турнирная таблица

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Тростянец Ворскла-2 Полтава Вторая лига Украины видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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