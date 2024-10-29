Украина. Вторая лига29 октября 2024, 10:55 | Обновлено 29 октября 2024, 11:00
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Вторая лига. Тростянец не оставил шансов Ворскле-2
Состоялся поединок 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины
29 октября 2024, 10:55 | Обновлено 29 октября 2024, 11:00
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28 октября состоялся поединок 12-го тура группы В Второй лиги чемпионата Украины.
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Полтавская «Ворскла-2» потерпела разгромное поражение на выезде от клуба «Тростянец» – 1:6. Судьба поединка была решена еще в первой половине матча.
Вторая лига. 12-й тур, 28 октября
11:30. «Тростянец» – «Ворскла-2» – 6:1
Голы: Сергийчук, 11, Тишининов, 25, Деревинский, 36, 83, Зоря, 82, Коваленко, 90 – Черныш, 52
Турнирная таблица
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