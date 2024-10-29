Вторая лига. Тростянец не оставил шансов Ворскле-2

28 октября состоялся поединок 12-го тура группы В Второй лиги чемпионата Украины.

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Полтавская «Ворскла-2» потерпела разгромное поражение на выезде от клуба «Тростянец» – 1:6. Судьба поединка была решена еще в первой половине матча.

Вторая лига. 12-й тур, 28 октября

11:30. «Тростянец» – «Ворскла-2» – 6:1

Голы: Сергийчук, 11, Тишининов, 25, Деревинский, 36, 83, Зоря, 82, Коваленко, 90 – Черныш, 52

Турнирная таблица