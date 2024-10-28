Стала известна оценка Довбика за позорное поражение Ромы в матче Серии А
27 октября римляне проиграли Фиорентине со счетом 1:5 в 9-м туре чемпионата Италии
27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.
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Коллективы сыграли на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу фиалок.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, голевыми действиями не отличился.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку в 5.7 баллов.
Лучшим игроком матча был признан автор одного ассиста и одного гола Эдоардо Бове (8.8).
Оценки WhoScored за матч Фиорентина – Рома (5:1)
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