Стала известна оценка Довбика за позорное поражение Ромы в матче Серии А

27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.

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Коллективы сыграли на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу фиалок.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, голевыми действиями не отличился.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку в 5.7 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор одного ассиста и одного гола Эдоардо Бове (8.8).

Оценки WhoScored за матч Фиорентина – Рома (5:1)