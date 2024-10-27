Стала известна оценка Мудрика за 32 минуты в победном матче Челси в АПЛ
27 октября пенсионеры переиграли Ньюкасл 2:1, Михаил вышел на поле на 67-й
27 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ньюкасл.
Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу пенсионеров.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 67-й вместо Нони Мадуэке, отыграв в сумме 32 минуты с учетом компенсированного арбитром времени.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.3 баллов.
Лучшим игроком матча был признан автор одного ассиста Педру Нету (8.3).
Оценки WhoScored за матч Челси – Ньюкасл (2:1)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Реала» высказался о фиаско от «Барсы» в Мадриде
Крис Алгиери поделился экспертным выводом