Стала известна оценка Мудрика за 32 минуты в победном матче Челси в АПЛ

27 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ньюкасл.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу пенсионеров.

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Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 67-й вместо Нони Мадуэке, отыграв в сумме 32 минуты с учетом компенсированного арбитром времени.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.3 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор одного ассиста Педру Нету (8.3).

Оценки WhoScored за матч Челси – Ньюкасл (2:1)