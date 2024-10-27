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  4. Стала известна оценка Мудрика за 32 минуты в победном матче Челси в АПЛ
Англия
27 октября 2024, 23:35 |
337
0

Стала известна оценка Мудрика за 32 минуты в победном матче Челси в АПЛ

27 октября пенсионеры переиграли Ньюкасл 2:1, Михаил вышел на поле на 67-й

27 октября 2024, 23:35 |
337
0
Стала известна оценка Мудрика за 32 минуты в победном матче Челси в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

27 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Ньюкасл.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу пенсионеров.

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Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 67-й вместо Нони Мадуэке, отыграв в сумме 32 минуты с учетом компенсированного арбитром времени.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.3 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор одного ассиста Педру Нету (8.3).

Оценки WhoScored за матч Челси – Ньюкасл (2:1)

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Педру Нету Михаил Мудрик оценки WhoScored Челси Ньюкасл Челси - Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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