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  4. ПУШИЧ: «Не считаю, что это хороший результат, ведь мы заслужили на большее»
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 23:01 | Обновлено 27 октября 2024, 23:38
508
4

ПУШИЧ: «Не считаю, что это хороший результат, ведь мы заслужили на большее»

Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию после матча с Динамо (1:1)

27 октября 2024, 23:01 | Обновлено 27 октября 2024, 23:38
508
4
ПУШИЧ: «Не считаю, что это хороший результат, ведь мы заслужили на большее»
ФК Шахтар. Марино Пушич

27 октября прошел матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер. Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи главный тренер горняков Марино Пушич провел пресс-конференцию:

– Что скажете об эпизоде ​​с удалением, уже провели разговор с Крыськивым по этому поводу?

– Безусловно, удаление повлияло на ход событий в матче, к сожалению. Наша команда провела невероятный поединок – с точки зрения и построения атак и общего рисунка игры. Честно сказать, я не сумел разглядеть точно эпизод с удалением, поэтому пока ничего не буду утверждать – мне нужно дополнительно просмотреть видеозапись с повтором этого эпизода. Однако, как я уже подчеркнул, этот эпизод с удалением полностью изменил ход событий в матче, но я полностью доволен тем, как показала себя моя команда. И я горжусь сегодня моими ребятами – и тем, как они выступали в полных составах, и после удаления, когда мы играли 30 минут в меньшинстве, я полностью доволен рисунком игры и тем, как команда конвертировала мои идеи. Кто-то может сказать, что мы получили одно очко на выезде и что это хороший результат, но нет, я не считаю, что это хороший результат, ведь мы должны получать больше и заслужили больше. К сожалению, в футболе иногда случается так, что ты не получаешь того, чего заслуживаешь, поэтому я доволен своей командой, и мы будем работать дальше.

– Сегодня вы не произвели ни одной замены в стартовом составе по сравнению с матчем с «Арсеналом». Не считаете ли, что команде не хватило сил после удаления?

– Видели ли вы игру? Я думаю, что видели. Мы играли отлично, действительно здорово. И я считаю, это будет моим лучшим ответом на ваш вопрос. Может ли отлично играть команда, если уставшая? И мы играли отлично также и против «Арсенала», я считаю. Итак, нет, мы не устали. Мы были фантастическими. Мои игроки были фантастическими. Поэтому мы полностью доминировали до момента, когда получили красную карточку. Позволю себе добавить еще кое-что. Ваши коллеги спрашивали меня о дальнейшем ходе событий в чемпионской гонке, и я скажу, что сыграно только 10 матчей, и еще 20 игр впереди, поэтому говорить, что судьба чемпионства решена, пока слишком рано. Да, «Динамо» является фаворитом в этой гонке – и потому, что соперник имеет шесть очков преимущества, и потому, что не так сильно сконцентрирован на выступлениях на европейской арене. Возможно, это связано с логистическими трудностями, возможно, еще с чем-то, но у них меньше таких забот. Но могу вас заверить, что моя команда будет бороться за титул до последнего. Да, сейчас мы отстаем на шесть баллов, но это никоим образом не повлияет на наше настроение, мы будем их догонять и обходить, пока продолжается чемпионат.

Видеообзор матча Динамо – Шахтер (1:1)

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Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
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Falko
"Ми грали чудово, просто чудово!"
Чи бачив він гру? Я гадаю, що не бачив.
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+2
Серж
Я тоже так считаю. Вы заслужили больше, чем на одно удаление - на два.
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+1
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apepa
Судья украл у твоей команды победу! Называй вещи своими именами, пушич. Не бойся никто тебя не убьет за это!
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-1
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