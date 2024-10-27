Игорь КОСТЮК: «Шахтер избрал тактику – действовать вторым номером»

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал поединок юношеского чемпионата против донецкого «Шахтера», в котором «бело-синие» потерпели минимальное поражение (0:1).

– Была игра тактик, игра нервов. Шахтер выбрал тактику действовать вторым номером, хорошо защищался, отдал инициативу. Мы же создавали моменты, владели преимуществом, у них практически не было моментов. Но дальний удар, затем игра на добивании – и гол, решивший судьбу матча. Но это футбол, нужно реализовывать свои моменты, играть более конструктивно впереди в индивидуальном плане.

– Показалось, что гол был забит из офсайда…

– Да, по моему мнению, это чистая ошибка ассистента арбитра, ведь сыгравший на добивании игрок находился ближе к воротам, чем наш последний защитник, метра на полтора. Я считаю, что для матчей такого уровня это недопустимо. Раньше на наших матчах задействовали VAR, чтобы арбитры тренировались – и если бы сегодня был VAR, то гол был бы отменен. Но в итоге имеем отрицательный для нас результат.

– Обе команды играли еврокубковые матчи посреди недели. Это сказалось на ходе сегодняшней игры?

– Вы видели, что «Шахтер» часто сбивал темп, футболисты много лежали на поле. Но это ни в коем случае не давало нам возможности расслабиться. Мы нагнетали темп, они сбивали его, но при этом в конце могли еще забить. Считаю, что нам удалось полностью восстановиться после матча в Юношеской лиге УЕФА, мы были полностью готовы к сегодняшнему поединку, но пропустили досадный гол после добивания. У Пономаренко в начале игры был отличный момент, чтобы удалось забить, тогда был бы совсем другой рисунок игры, и он бы развивался по-другому.

– У «Динамо» лучшая атака текущего чемпионата. Что не сложилось, чтобы забить сегодня?

– Соперник хорошо перестраивался, играл в пять защитников, перекрывал зоны, но, несмотря на это, мы создавали моменты, доставляли мяч в штрафную. Пока Матвей Пономаренко не в своих лучших кондициях, Виталию Лобко не хватает игровой практики, а Владислав Герич, наш лучший бомбардир на данный момент, к сожалению, вылетел из-за травмы. Пока нападающие не выполняют главную задачу, стоящую перед ними, а именно – не забивают голы.

– Впереди еще две трети чемпионата. Поражение от Шахтера - не повод опускать руки?

– Ни в коем случае. У нас длительный чемпионат, есть еще матч во втором круге. Постараемся побеждать в своих матчах и надеяться, что «Шахтер» не сможет выступить без потерь в своих поединках. Это футбол, турнирная дистанция длинная. А это поражение – лишний повод должным образом настроиться на гостевой поединок во втором круге.