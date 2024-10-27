Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь КОСТЮК: «Шахтер избрал тактику – действовать вторым номером»
Молодежные турниры
27 октября 2024, 22:23 | Обновлено 27 октября 2024, 23:14
164
0

Игорь КОСТЮК: «Шахтер избрал тактику – действовать вторым номером»

Старший тренер «Динамо» U-19 прокомментировал поединок с «Шахтаром» U-19

27 октября 2024, 22:23 | Обновлено 27 октября 2024, 23:14
164
0
Игорь КОСТЮК: «Шахтер избрал тактику – действовать вторым номером»
ФК Динамо. Игорь Костюк

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал поединок юношеского чемпионата против донецкого «Шахтера», в котором «бело-синие» потерпели минимальное поражение (0:1).

– Была игра тактик, игра нервов. Шахтер выбрал тактику действовать вторым номером, хорошо защищался, отдал инициативу. Мы же создавали моменты, владели преимуществом, у них практически не было моментов. Но дальний удар, затем игра на добивании – и гол, решивший судьбу матча. Но это футбол, нужно реализовывать свои моменты, играть более конструктивно впереди в индивидуальном плане.

– Показалось, что гол был забит из офсайда…

– Да, по моему мнению, это чистая ошибка ассистента арбитра, ведь сыгравший на добивании игрок находился ближе к воротам, чем наш последний защитник, метра на полтора. Я считаю, что для матчей такого уровня это недопустимо. Раньше на наших матчах задействовали VAR, чтобы арбитры тренировались – и если бы сегодня был VAR, то гол был бы отменен. Но в итоге имеем отрицательный для нас результат.

– Обе команды играли еврокубковые матчи посреди недели. Это сказалось на ходе сегодняшней игры?

– Вы видели, что «Шахтер» часто сбивал темп, футболисты много лежали на поле. Но это ни в коем случае не давало нам возможности расслабиться. Мы нагнетали темп, они сбивали его, но при этом в конце могли еще забить. Считаю, что нам удалось полностью восстановиться после матча в Юношеской лиге УЕФА, мы были полностью готовы к сегодняшнему поединку, но пропустили досадный гол после добивания. У Пономаренко в начале игры был отличный момент, чтобы удалось забить, тогда был бы совсем другой рисунок игры, и он бы развивался по-другому.

– У «Динамо» лучшая атака текущего чемпионата. Что не сложилось, чтобы забить сегодня?

– Соперник хорошо перестраивался, играл в пять защитников, перекрывал зоны, но, несмотря на это, мы создавали моменты, доставляли мяч в штрафную. Пока Матвей Пономаренко не в своих лучших кондициях, Виталию Лобко не хватает игровой практики, а Владислав Герич, наш лучший бомбардир на данный момент, к сожалению, вылетел из-за травмы. Пока нападающие не выполняют главную задачу, стоящую перед ними, а именно – не забивают голы.

– Впереди еще две трети чемпионата. Поражение от Шахтера - не повод опускать руки?

– Ни в коем случае. У нас длительный чемпионат, есть еще матч во втором круге. Постараемся побеждать в своих матчах и надеяться, что «Шахтер» не сможет выступить без потерь в своих поединках. Это футбол, турнирная дистанция длинная. А это поражение – лишний повод должным образом настроиться на гостевой поединок во втором круге.

По теме:
ЭГИНАЛДУ: «Это феноменальный матч. Шахтер не получил того, что заслуживал»
ПУШИЧ: «Не считаю, что это хороший результат, ведь мы заслужили на большее»
Шахтер против Динамо. Как выглядит турнирная таблиця чемпионата Украины U19
Динамо Киев Динамо Киев U-19 Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Динамо - Шахтер чемпионат Украины по футболу U-19 Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
Футбол | 27 октября 2024, 07:59 2
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме

Теперь известно, почему Артема окрестили «Машиной»

Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер
Футбол | 27 октября 2024, 16:50 97
Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер
Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер

Поединок 11-го тура чемпионата Украины начнется в 18:00 по Киеву

Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Бокс | 27.10.2024, 07:33
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27.10.2024, 20:32
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Хуммельсу пришлось дебютировать за Рому. За 4 минут он забил в свои ворота
Футбол | 27.10.2024, 23:20
Хуммельсу пришлось дебютировать за Рому. За 4 минут он забил в свои ворота
Хуммельсу пришлось дебютировать за Рому. За 4 минут он забил в свои ворота
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
26.10.2024, 23:56 116
Футбол
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
27.10.2024, 00:29 10
Футбол
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
26.10.2024, 09:21 2
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
26.10.2024, 08:26 15
Бокс
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
26.10.2024, 07:44 6
Футбол
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
26.10.2024, 08:48
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
26.10.2024, 16:44 2
Бокс
Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
26.10.2024, 22:47 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем