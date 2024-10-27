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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 16:50 | Обновлено 27 октября 2024, 17:01
5536
71

Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер

Поединок 11-го тура чемпионата Украины начнется в 18:00 по Киеву

27 октября 2024, 16:50 | Обновлено 27 октября 2024, 17:01
5536
71
Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер

27 октября состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Шахтер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Александр Шовковский и Марино Пушич объявили стартовые составы своих коллективов.

Динамо в Live-таблице чемпионата Украины занимает 2-е место с 25 очками. У Шахтера 4-я позиция и 19 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи бело-синих и горняков.

Стартовые составы на матч Динамо – Шахтер:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Буяльский, Кабаев, Брагару, Ванат.

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Зубков, Эгиналдо, Сикан.

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стартовые составы Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 71
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BAD👣BOY
Динамо переможе як тут дехто каже на ізі
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+5
Показать Скрыть 11 ответов
sania
Діма-без'яйко вже втерся і знову виліз з тими ж коментами.
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+3
Перець
Склади агонь ,да переможе сильніший
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+2
avk2307
Я на рахунок Буяльського сумніваюсь. Ну в жодній грі в цьому сезоні він не вразив, але можливо СаШо більше бачить і знає...
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Trollface
Шахтерску караганди
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+1
avk2307
Если по студии смотреть Бебех такое впечатление, что накатил немного ...
Интересный будет матч...
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+1
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Gargantua81
не понятно почему Андриевский, а не Шапаренко или, хотя бы, Рубчинский.
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
avk2307
Ну а у Шахтаря зновуне вийшов екс гравець Реала, який ще на 5 років контракт підписав. Чому Марина не ставить його?
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+1
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TarasTaras94
Андрієвський? Знов щось не розумію в ідеях Шовковського 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Олександр
Шахтар в такому складі немає шансів .Бондар Матвієнко сікан це дуже сильно 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
serhiy
Можна дивитися в ютубі на футбол хаб-там хоть Бебеха не буде !
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0
ILLUMINATOR
Я бы убрал Михавко из старта.
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-1
Показать Скрыть 9 ответов
apepa
Кацапское классико.  Ублюдки ахметов и суркис бьюцца за звание лучшая кремлёвская команда Украины.((
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
saltim
Шапаренко на лавке 2 матч.. к чему бы это?
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
_Quantum19_
Та невже??)) Вихованець харківської футбольної академії "Металіст" чи не вперше виходить в основі цього сезону.) Бути киянином має значення, чи не так?))
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Добрый вечир студия 
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-4
AK.228
Боевой состав на сегодня 
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-5
CheMP
о, Нагиналду в основе. обнадёживает
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-5
maks_krot
Мммдддаааа!!! Одно и тоже, где Кевин в основе, да и Педриньо, и Траоре можно было с первых минут!!!! Ну посмотрим, что с этого выйдет! Верим в команду!!! Удачи Шахтёр!!!
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-5
Показать Скрыть 2 ответа
Test
На якій хвилині, відзначиться Михавко?
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-7
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