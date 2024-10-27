Стали известны стартовые составы на суперматч УПЛ Динамо – Шахтер

27 октября состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Шахтер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Александр Шовковский и Марино Пушич объявили стартовые составы своих коллективов.

Динамо в Live-таблице чемпионата Украины занимает 2-е место с 25 очками. У Шахтера 4-я позиция и 19 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи бело-синих и горняков.

Стартовые составы на матч Динамо – Шахтер:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Буяльский, Кабаев, Брагару, Ванат.

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Зубков, Эгиналдо, Сикан.