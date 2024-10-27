ИЛИЧ: «Заслужили этот успех, ведь контролировали игру с начала и до конца»
Хавбек «Кривбасса» высказался о победе над «ЛНЗ»
26 октября в 15:30 состоялся матч 11-го тура УПЛ между «Кривбассом» и «ЛНЗ» (3:1). Полузащитник криворожского клуба Хрвое Илич прокомментировал победу:
- Хрвое, поздравляем с победой! Поделись впечатлениями от матча.
– Спасибо за приветствие. Я считаю, что заслужили этот успех, ведь контролировали игру с начала до конца. Мы выигрывали после первого тайма. В перерыве обсуждали с командой, что должны продолжать играть в том же духе, что и в первом тайме. В начале второго забили еще один гол, однако вскоре пропустили, и с тех пор чувствовали напряжение до последних минут. Слава Богу мы забили еще один мяч, и вопрос о победителе был снят.
– Ты стал автором первого гола. Вспомни, как тебе это удалось?
– Да, я счастлив, что забил и помог «Кривбассу» победить. Увидел бегущего флангом Микитишина и выполнил подачу. Далее Твердохлеб сбросил мяч мне на ногу, после чего я попал в дальний угол. Благодарю партнеров за этот гол.
– Можно ли сказать, что новая форма оказалась фартовой для нашей команды?
– Мне очень понравилась наша новая форма. Надеюсь, что мы будем играть больше матчей в этом красно-черном комплекте.
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