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  4. «Наша бандеровская». Вернидуб оценил новую форму Кривбасса
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 11:15 |
271
0

«Наша бандеровская». Вернидуб оценил новую форму Кривбасса

Главному тренеру криворожцев понравился патриотический игровой комплект

27 октября 2024, 11:15 |
271
0
«Наша бандеровская». Вернидуб оценил новую форму Кривбасса
УПЛ

В субботу, 26 октября 2024 года, состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и черкасским ЛНЗ. Победу со счетом 3:1 одержала команда хозяев.

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После поединка главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб высказался о новом игровом комплекте формы криворожского клуба:

«Форма классная, наша бандеровская. Рад, что мы впервые сыграли в красно-черных цветах. Это цвета нашей свободы, свободной Украины. Всей команде очень понравилась».

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу игровая форма
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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