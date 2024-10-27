«Наша бандеровская». Вернидуб оценил новую форму Кривбасса

В субботу, 26 октября 2024 года, состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и черкасским ЛНЗ. Победу со счетом 3:1 одержала команда хозяев.

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После поединка главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб высказался о новом игровом комплекте формы криворожского клуба:

«Форма классная, наша бандеровская. Рад, что мы впервые сыграли в красно-черных цветах. Это цвета нашей свободы, свободной Украины. Всей команде очень понравилась».