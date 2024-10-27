27.10.2024 14:00 – 45’+ 0 : 1
Украина. Первая лига27 октября 2024, 14:00 |
254
0
Прикарпатье – Подолье, Нива Т – Минай. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 27 октября видеотрансляции матчей 14-го тура Первой лиги
27 октября 2024, 14:00 |
254
0
27 октября проходят поединки 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 14-й тур, 27 октября
- 12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Подолье Хмельницкий
- 14:00. Нива Тернополь – Минай
Турнирная таблица
12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Подолье Хмельницкий
14:00. Нива Тернополь – Минай
События матча
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Олег Вышневский (Минай).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 октября 2024, 07:15 10
Наставник «Реала» высказался о фиаско от «Барсы» в Мадриде
Футбол | 27 октября 2024, 09:40 164
Победа «бело-синих» делает их досрочными чемпионами и отправляет Пушича в отставку?
Футбол | 27.10.2024, 13:18
Бокс | 26.10.2024, 16:44
Футбол | 27.10.2024, 00:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
26.10.2024, 00:15
25.10.2024, 09:46
25.10.2024, 12:09 7
25.10.2024, 08:13 10
25.10.2024, 20:48 2
25.10.2024, 11:19
25.10.2024, 19:06 22