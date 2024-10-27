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Первая лига
Нива Тернополь
27.10.2024 14:00 – 45+ 0 : 1
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
27 октября 2024, 14:00 |
254
0

Прикарпатье – Подолье, Нива Т – Минай. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 27 октября видеотрансляции матчей 14-го тура Первой лиги

27 октября 2024, 14:00 |
254
0
Прикарпатье – Подолье, Нива Т – Минай. Смотреть онлайн LIVE
ФК Прикарпатье

27 октября проходят поединки 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 14-й тур, 27 октября

  • 12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Подолье Хмельницкий
  • 14:00. Нива Тернополь – Минай

Турнирная таблица

12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Подолье Хмельницкий

14:00. Нива Тернополь – Минай

События матча

13’
ГОЛ ! С пенальти забил Олег Вышневский (Минай).
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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Прикарпатье Ивано-Франковск Подолье Хмельницкий Нива Тернополь Минай
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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