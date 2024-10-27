Первая лига. Минай не смог победить тернопольскую Ниву
27-го октября состоялись матчи Первой лиги Украины
В Тернополе местная «Нива» принимала «Минай». Закарпатской команде очень нужна была победа, поэтому подопечные Желько Любеновича начали свой штурм уже с первых минут.
Уже на 13-й минуте Олег Вишневский с одиннадцатиметрового вывел гостей вперед. Далее последовала серия упущенных моментов от Ременяка и Рязанцева.
Показалось, что хозяева поля сознательно отдали инициативу «Минаю», чтобы поймать их на контратаке. Так и произошло во втором тайме.
На 77-й минуте Андрей Ризнык своим ударом переиграл голкипера закарпатцев - 1:1.
Первая лига Украины. 14-й тур. 27 октября.
«Нива» Тернополь – «Минай» – 1:1
Голы: Ризнык, 77 – Вишневский, 13 (пен.)
«Прикарпатье» – «Подолье» – 2:0
Голы: Кос, 36, Цюцюра, 58
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|Металлист
|12
|5
|4
|3
|15 - 8
|19
|3
|Эпицентр
|10
|4
|5
|1
|12 - 6
|17
|4
|Буковина
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|5
|Прикарпатье
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|6
|Минай
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|7
|Подолье
|11
|1
|4
|6
|6 - 14
|7
|8
|Нива Тернополь
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|9
|Хуст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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