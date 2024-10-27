Первая лига. Минай не смог победить тернопольскую Ниву

В Тернополе местная «Нива» принимала «Минай». Закарпатской команде очень нужна была победа, поэтому подопечные Желько Любеновича начали свой штурм уже с первых минут.

Уже на 13-й минуте Олег Вишневский с одиннадцатиметрового вывел гостей вперед. Далее последовала серия упущенных моментов от Ременяка и Рязанцева.

Показалось, что хозяева поля сознательно отдали инициативу «Минаю», чтобы поймать их на контратаке. Так и произошло во втором тайме.

На 77-й минуте Андрей Ризнык своим ударом переиграл голкипера закарпатцев - 1:1.

Первая лига Украины. 14-й тур. 27 октября.

«Нива» Тернополь – «Минай» – 1:1

Голы: Ризнык, 77 – Вишневский, 13 (пен.)

«Прикарпатье» – «Подолье» – 2:0

Голы: Кос, 36, Цюцюра, 58