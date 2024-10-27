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Первая лига
Нива Тернополь
27.10.2024 14:00 – FT 1 : 1
Минай
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Украина. Первая лига
27 октября 2024, 16:02 | Обновлено 27 октября 2024, 16:11
464
0

Первая лига. Минай не смог победить тернопольскую Ниву

27-го октября состоялись матчи Первой лиги Украины

27 октября 2024, 16:02 | Обновлено 27 октября 2024, 16:11
464
0
Первая лига. Минай не смог победить тернопольскую Ниву
ФК Нива Тернополь

В Тернополе местная «Нива» принимала «Минай». Закарпатской команде очень нужна была победа, поэтому подопечные Желько Любеновича начали свой штурм уже с первых минут.

Уже на 13-й минуте Олег Вишневский с одиннадцатиметрового вывел гостей вперед. Далее последовала серия упущенных моментов от Ременяка и Рязанцева.

Показалось, что хозяева поля сознательно отдали инициативу «Минаю», чтобы поймать их на контратаке. Так и произошло во втором тайме.

На 77-й минуте Андрей Ризнык своим ударом переиграл голкипера закарпатцев - 1:1.

Первая лига Украины. 14-й тур. 27 октября.

«Нива» Тернополь – «Минай» – 1:1

Голы: Ризнык, 77 – Вишневский, 13 (пен.)

«Прикарпатье» – «Подолье» – 2:0

Голы: Кос, 36, Цюцюра, 58

Группа А Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Агробизнес 11 9 0 2 15 - 9 27
2 Металлист 12 5 4 3 15 - 8 19
3 Эпицентр 10 4 5 1 12 - 6 17
4 Буковина 12 4 5 3 9 - 9 17
5 Прикарпатье 11 3 4 4 12 - 13 13
6 Минай 10 3 3 4 10 - 12 12
7 Подолье 11 1 4 6 6 - 14 7
8 Нива Тернополь 10 1 3 6 7 - 14 6
9 Хуст 1 0 0 1 0 - 1 0
Полная таблица

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Минай Нива Тернополь Прикарпатье Ивано-Франковск Подолье Хмельницкий
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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