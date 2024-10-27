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Испания
27 октября 2024, 03:53 | Обновлено 27 октября 2024, 05:44
541
0

Ямал – самый молодой голеадор в истории Класико. Когда забили Месси, КриРо?

Ламин в 17 лет и 105 дней побил рекорд своего партнера Ансу Фати

27 октября 2024, 03:53 | Обновлено 27 октября 2024, 05:44
541
0
Ямал – самый молодой голеадор в истории Класико. Когда забили Месси, КриРо?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

26 октября в матче 11-го тура Ла Лиги между Барселоной и Реалом Мадрид, который состоялся на Бернабеу, хозяева поля потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:4. Атака Барселоны продемонстрировала великолепную результативность: Роберт Левандовски оформил дубль, Рафинья отметился голом и ассистом, а Ламин Ямал добавил еще один забитый мяч.

Кроме забитого гола, Ямал достиг особого рекорда, став самым молодым бомбардиром в истории Эль-Класико в возрасте 17 лет и 105 дней. Ранее этот рекорд принадлежал одноклубнику Ямала – Ансу Фати, который сделал это в возрасте 17 лет и 359 дней в октябре 2020 года.

Легенды футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси отметились своими первыми голами в Класико в таком возрасте: Роналду – в 26 лет (16 апреля 2011 года), Месси – в 19 (10 марта 2007 года).

Для Ламина это было четвертое Класико и первое, в котором ему удалось отметиться результативным действием. В этом сезоне молодая испанская звезда имеет на своем счету 14 сыгранных матчей, в которых он оформил 6 голов и 7 ассистов.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Реал – Барселона (0:4)

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Ламин Ямал рекорд Лионель Месси Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ансу Фати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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