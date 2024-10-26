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Украина. Первая лига
26 октября 2024, 15:39 | Обновлено 26 октября 2024, 15:45
948
2

Переобулись. Клуб Первой лиги привез поддержку в виде фанов другой команды

Эпицентр пригласил для поддержки в Черновцах фанатов Агробизнеса

26 октября 2024, 15:39 | Обновлено 26 октября 2024, 15:45
948
2
Переобулись. Клуб Первой лиги привез поддержку в виде фанов другой команды
Telegram Игорь Бурбас

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал об интересной ситуации в матче Первой лиги:

«Курьезные разборки в Первой лиге. На выездной матч против Буковины Эпицентр привез поддержку в виде целого автобуса фанатов. Правда, не своих, а «Агробизнеса».

Ребят «переобули» прямо у стадиона, раздав флажки нужного цвета. Неужели своих болельщиков не хватает?

Или это такая солидарность владельцев клубов? Говорят, Александр Герега и Олег Собуцкий являются бизнес-партнерами».

Буковина и Эпицентр сыграли вничью (1:1) в матче 14-го тура Первой лиги. Защитник хозяев поля Дмитрий Шинкаренко провел автогол на 49-й минуте. Спас команду из Черновцов от поражения Никита Безуглый, забив ответный гол на 67-й минуте.

Переобулись. Клуб Первой лиги привез поддержку в виде фанов другой команды

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Первая лига Украины фанаты болельщики Игорь Бурбас Эпицентр Каменец-Подольский Агробизнес Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Александр Герега Олег Собуцкий
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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mastter77
герега - реальный пид... лучше бы за это бабло дронов купил!!! уеб......
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+2
AndiM
Рінах це роками робив , просто скупляв за пляшку водкі і хот-дог лугандонських бомжів які навіть не знають що таке футбол.
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0
MaximusOne
Це така нова професія ? 😂
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0
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