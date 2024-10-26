Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал об интересной ситуации в матче Первой лиги:

«Курьезные разборки в Первой лиге. На выездной матч против Буковины Эпицентр привез поддержку в виде целого автобуса фанатов. Правда, не своих, а «Агробизнеса».

Ребят «переобули» прямо у стадиона, раздав флажки нужного цвета. Неужели своих болельщиков не хватает?

Или это такая солидарность владельцев клубов? Говорят, Александр Герега и Олег Собуцкий являются бизнес-партнерами».

Буковина и Эпицентр сыграли вничью (1:1) в матче 14-го тура Первой лиги. Защитник хозяев поля Дмитрий Шинкаренко провел автогол на 49-й минуте. Спас команду из Черновцов от поражения Никита Безуглый, забив ответный гол на 67-й минуте.

Переобулись. Клуб Первой лиги привез поддержку в виде фанов другой команды