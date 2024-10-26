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Испания
26 октября 2024, 13:21 | Обновлено 26 октября 2024, 13:29
840
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Тренер Барселоны недоволен действиями мадридского Реала

Ханс-Дитер Флик раскритиковал своего соперника перед матчем Ла Лиги

26 октября 2024, 13:21 | Обновлено 26 октября 2024, 13:29
840
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Тренер Барселоны недоволен действиями мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик недоволен тем, что мадридский «Реал» постоянно публикует видео ошибок арбитров:

«Я не знал, что «Реал» постоянно делает такие видео, это неправильно. У арбитров очень тяжелая работа, я не могу ее осуждать. Моя задача – хорошо подготовить футболистов к матчу. У меня большой опыт, но за все время никогда не было проблем с судьями. В начале сезона я сказал своей команде, что мы должны думать о своей продуктивности и не обсуждать действия арбитров», – рассказал Флик.

Мадридский «Реал» опубликовал видео на своем клубном канале, в котором критикует работу Хосе Мартинеса. Этот судья будет работать на предстоящей встрече «Реала» и «Барселоны», которая состоится 26 октября в 22:00.

Поединок состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и имеет важное значение в борьбе за первую строчку. Сейчас «Барселона» опережает «Реал» всего на три очка и если проиграет, то позволит сопернику сравняться в турнирной таблице.

Ранее Ханс-Дитер Флик рассказал, что его команде придется подстроиться под игру мадридского клуба.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Реал Мадрид Ханс-Дитер Флик Реал - Барселона
Микола Титюк Источник: Goal.com
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Комментарии 1
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easterly
Для Фліка це новина? Тю, у всьому світі знають, що є декілька клубів у світовому футболі, які всими можливими методами "стимулюють" суддів перед іграми. В іспанії це риал, у нас фк криса
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