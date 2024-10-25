Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЛИК: «Пришло время подстраиваться под игру Реала»
Испания
25 октября 2024, 19:59 | Обновлено 25 октября 2024, 20:20
257
0

ФЛИК: «Пришло время подстраиваться под игру Реала»

Тренер «Барселоны» прокомментировал грядущее Эль-Классико

25 октября 2024, 19:59 | Обновлено 25 октября 2024, 20:20
257
0
ФЛИК: «Пришло время подстраиваться под игру Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем поединке против мадридского «Реала».

«У нас есть свой подход и идеи, которые уже были продемонстрированы в матче против «Баварии». И знаете, мы поняли, что должны улучшиться. В каждой игре нам приходится адаптироваться под соперника, и теперь пришло время подстраиваться под игру «Реала». Я доверяю своим игрокам, потому что они отлично справляются в игре с мячом и в атакующей фазе, а также умеют играть и без мяча. Мы это показали и продолжим это показывать.

Мы не собираемся ничего менять, ведь стиль невозможно изменить. В конце концов, это Мадрид, и они играли во вторник, а мы играли в среду, в конце концов, каждый делает свое дело. Главное, что игроки хорошо провели тренировку», – сказал Флик.

По теме:
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ПОНОМАРЕВ: «Опытная команда в такой ситуации не упустила бы победу»
АНЧЕЛОТТИ: «У меня на Эль-Класико есть неожиданный козырь»
Ханс-Дитер Флик Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Футбол | 25 октября 2024, 12:09 4
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити

Норвежский нападающий имеет желание выступать за мадридский «Реал»

Игра без победителя. Женская сборная Украины сыграла вничью с Турцией
Футбол | 25 октября 2024, 19:57 0
Игра без победителя. Женская сборная Украины сыграла вничью с Турцией
Игра без победителя. Женская сборная Украины сыграла вничью с Турцией

В первом матче плей-офф квалификации Евро-2025 команды сыграли вничью

Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Футбол | 24.10.2024, 22:29
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Футбол | 25.10.2024, 08:13
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Футбол | 24.10.2024, 21:00
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
24.10.2024, 21:36 264
Футбол
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
24.10.2024, 23:05 3
Бокс
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30 3
Бокс
«Он это потеряет». Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Он это потеряет». Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
24.10.2024, 01:32 1
Бокс
Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти
Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти
24.10.2024, 23:34 3
Футбол
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем