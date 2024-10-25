ФЛИК: «Пришло время подстраиваться под игру Реала»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем поединке против мадридского «Реала».

«У нас есть свой подход и идеи, которые уже были продемонстрированы в матче против «Баварии». И знаете, мы поняли, что должны улучшиться. В каждой игре нам приходится адаптироваться под соперника, и теперь пришло время подстраиваться под игру «Реала». Я доверяю своим игрокам, потому что они отлично справляются в игре с мячом и в атакующей фазе, а также умеют играть и без мяча. Мы это показали и продолжим это показывать.

Мы не собираемся ничего менять, ведь стиль невозможно изменить. В конце концов, это Мадрид, и они играли во вторник, а мы играли в среду, в конце концов, каждый делает свое дело. Главное, что игроки хорошо провели тренировку», – сказал Флик.