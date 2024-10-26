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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 12:27 | Обновлено 26 октября 2024, 12:28
947
0

Милевский наехал на фаната после матча с Алиевым. Все из-за алкоголя

Артему не понравилось высказывания болельщика

26 октября 2024, 12:27 | Обновлено 26 октября 2024, 12:28
947
0
Милевский наехал на фаната после матча с Алиевым. Все из-за алкоголя
Instagram. Артем Милевский

Недавно состоялся матч украинской футбольной медиалиги между командами «PROFAN» и «IGNIS», где новый клуб Александра Алиева уверенно победил (4:1). Но игра запомнилась примирением самого Александра с Артемом Милевским, которые в свое время поссорились из-за алкоголя.

После матча Милевский опубликовал фотографию с Алиевым в своем telegram-канале. Один из пользователей поинтересовался, играл ли сам Артем в игре, но получил дерзкий ответ от другого фаната: «Куда там…Посмотри на него», намекая, что Артем снова употребляет алкоголь.

Позже в комментарии пришел сам Милевский и не подбирая слов обратился к фанату: «В смысле? Ты со мной за столом сидел, что ли? Артему ничего не ответили, но он не остановился: «Да, а почему ты бл***ь снова умолчал? Ты бл***ь, г**но бл***ь, почему ты не можешь ответить. У меня и так настроения нет, еще и вы пишете ху**ю всякую. Клоун бл***ь».

Следует отметить, что через некоторое время Артем удалил свои комментарии под сообщением.

Напомним, сейчас Милевский исполняет роль второго тренера в «IGNIS». Не известно, собирается ли бывший форвард сборной Украины выходить на поле как футболист.

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Артем Милевский алкоголь Александр Алиев IGNIS чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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