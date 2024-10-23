Дебют Алиева в Медиалиге: противостояние с Милевским. Кто выиграл шоу?
Матч прошел в рамках пятого тура Медиалиги
23 октября состоялся поединок между клубами «IGNIS» и «PROFAN» в Украинской футбольной медиалиге.
В заявку на игру вошли известные экс-футболисты: Артем Милевский и Александр Алиев.
Матчи в Медиалиге отличаются от традиционного футбола, ведь эта лига создана для популяризации спорта в стране. Во время матча игроки могут выполнять странные задания, которые появляются в случае денежного пожертвования от зрителей.
Футболисты провели на поле всего 60 минут игрового времени – таковы правила.
В стартовом составе клуба «PROFAN» вышел экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев. В свою очередь, Артем Милевский присутствовал на тренерской скамейке команды «IGNIS».
Противостояние закончилось убедительной победой Профана. Результативной передачей отличился Алиев, который дебютировал в Медиалиге.
Милевский остался до последней минуты на тренерском мостике. Встреча экс-игроков на одном футбольном поле отложена на следующий раз.
Медиалига. 5-й тур, 23 октября
PROFAN – IGNIS – 4:1 (2:0)
Голы: Кордюк (Алиев), 13, Ренат, 30, Алексеев, 52, Алексеев, 55 – Авдиш (пенальти), 64
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