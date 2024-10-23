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23 октября 2024, 14:41 | Обновлено 23 октября 2024, 14:46
1087
2

Дебют Алиева в Медиалиге: противостояние с Милевским. Кто выиграл шоу?

Матч прошел в рамках пятого тура Медиалиги

23 октября 2024, 14:41 | Обновлено 23 октября 2024, 14:46
1087
2
Дебют Алиева в Медиалиге: противостояние с Милевским. Кто выиграл шоу?
ФК «PROFAN». Александр Алиев и Артем Милевский

23 октября состоялся поединок между клубами «IGNIS» и «PROFAN» в Украинской футбольной медиалиге.

В заявку на игру вошли известные экс-футболисты: Артем Милевский и Александр Алиев.

Матчи в Медиалиге отличаются от традиционного футбола, ведь эта лига создана для популяризации спорта в стране. Во время матча игроки могут выполнять странные задания, которые появляются в случае денежного пожертвования от зрителей.

Футболисты провели на поле всего 60 минут игрового времени – таковы правила.

В стартовом составе клуба «PROFAN» вышел экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев. В свою очередь, Артем Милевский присутствовал на тренерской скамейке команды «IGNIS».

Противостояние закончилось убедительной победой Профана. Результативной передачей отличился Алиев, который дебютировал в Медиалиге.

Милевский остался до последней минуты на тренерском мостике. Встреча экс-игроков на одном футбольном поле отложена на следующий раз.

Медиалига. 5-й тур, 23 октября

PROFAN – IGNIS – 4:1 (2:0)

Голы: Кордюк (Алиев), 13, Ренат, 30, Алексеев, 52, Алексеев, 55 – Авдиш (пенальти), 64

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медиафутбол IGNIS PROFAN Артем Милевский Александр Алиев
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Serhii P.
Міля сам підходив до Алієва, але, наскільки я зрозумів, взаємопорозуміння не вийшло. Алієв не особливо мав бажання з ним спілкуватися.
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