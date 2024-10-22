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  4. Алиев кардинально изменил позицию по отношению к Милевскому. Что сказал?
Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 11:02 | Обновлено 22 октября 2024, 11:03
1090
0

Алиев кардинально изменил позицию по отношению к Милевскому. Что сказал?

Александр считает, что все вокруг хотят, чтобы они с Артемом помирились

22 октября 2024, 11:02 | Обновлено 22 октября 2024, 11:03
1090
0
Алиев кардинально изменил позицию по отношению к Милевскому. Что сказал?
Instagram. Алиев и Милевский

Новичок «PROFAN» Александр Алиев высказался о взаимоотношениях с Артемом Милевским в преддверии матча против «IGNIS» в медиалиге.

«Я скажу, что конфликта с Милевским никакого не было. То, что там в медиа – тоже не красит нас ничем. Я смотрю, что... Наверное, мы что-то сделали для украинского футбола, если все вокруг переживают и хотят, чтобы мы помирились.

Возможно, и этот матч сделали для того, чтобы мы действительно помирились. Мы – взрослые люди, мы сами все решим, что как. Принципа у меня никакого против него нет. Мы играли очень долго и в сборной, и в Динамо на футбольном поле – какой у нас должен быть принцип?

Нам некому что доказывать. Что нужно, мы доказывали тогда, когда были профессиональными футболистами. Выйдет на футбольное поле – ну, какой-то будет… Играли на тренировках друг против друга – конечно, потравить потом можем, сейчас это медиа-лига», – заявил Алиев на пресс-конференции.

Стоит отметить, что ранее Милевский обиделся на Алиева, потому что полузащитник вынес в СМИ проблемы Артема с алкоголем. После этого извечные друзья прекратили общение.

Напомним, матч PROFAN – IGNIS состоится в среду, 23 октября, в Киеве на стадионе имени Банникова. Начало в 12:15.

Ранее Алиев рассказал, почему решил прийти в медиафутбол.

По теме:
«Профессиональный футбол умирает». Алиев – про переход в клуб медиалиги
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Сразу против Милевского. Алиев стал игроком медийного клуба PROFAN
Александр Алиев Артем Милевский IGNIS
Олег Вахоцкий Источник
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