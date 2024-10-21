«Я ведь не какая-нибудь падла». Алиев признался, пожмет ли руку Милевскому

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев высказался о своих отношениях с бывшим другом Артемом Милевским.

– Это, наверное, судьба, ведь первый матч с вашим участием PROFAN проведет против IGNIS, где выступает Милевский. Пожмете руку Артему перед матчем?

– Если мы вместе выйдем на поле и команды будут здороваться, то, конечно, пожму. Я же не какая-то падла. Я всегда на футбольном поле ко всем отношусь по-человечески. А за футбольным полем – это уже наша личная жизнь.

– Если Милевский перед вами извиниться, то простите его?

– Время покажет. Вся страна хочет, чтобы мы помирились. Возможно, специально и сделали этот матч, чтобы я сыграл за PROFAN.