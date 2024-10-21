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  4. «Я ведь не какая-нибудь падла». Алиев признался, пожмет ли руку Милевскому
Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 09:35 | Обновлено 21 октября 2024, 09:36
875
2

«Я ведь не какая-нибудь падла». Алиев признался, пожмет ли руку Милевскому

Бывший полузащитник «Динамо» готов это сделать только на футбольном поле

21 октября 2024, 09:35 | Обновлено 21 октября 2024, 09:36
875
2
«Я ведь не какая-нибудь падла». Алиев признался, пожмет ли руку Милевскому
Instagram. Александр Алиев и Артем Милевский

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев высказался о своих отношениях с бывшим другом Артемом Милевским.

– Это, наверное, судьба, ведь первый матч с вашим участием PROFAN проведет против IGNIS, где выступает Милевский. Пожмете руку Артему перед матчем?

– Если мы вместе выйдем на поле и команды будут здороваться, то, конечно, пожму. Я же не какая-то падла. Я всегда на футбольном поле ко всем отношусь по-человечески. А за футбольным полем – это уже наша личная жизнь.

– Если Милевский перед вами извиниться, то простите его?

– Время покажет. Вся страна хочет, чтобы мы помирились. Возможно, специально и сделали этот матч, чтобы я сыграл за PROFAN.

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Артем Милевский Александр Алиев IGNIS медиафутбол
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Yevginarius
всій країні так до сраки, чи миряться ті алкаші чи сваряться
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umnuy2
вся страна
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