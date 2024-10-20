Сразу против Милевского. Алиев стал игроком медийного клуба PROFAN

Медийный футбольный клуб PROFAN сообщил, что Александр Алиев стал игроком команды. 39-летний бывший полузащитник «Динамо» уже готовится к своему первому матчу за новую команду.

23 октября PROFAN сыграет на стадионе имени Банникова против команды IGNIS. Именно в этом клубе выступает другой экс-динамовец Артем Милевский.

Известно, что еще с лета между Алиевым и Милевским продолжается конфликт, так что на поле будет горячо.

В новом сезоне медийной лиги Украины участвуют шесть команд. Футбольный клуб PROFAN занимает последнее место в турнирной таблице, а команда Артема Милевского в настоящее время находится на 4-м месте.