«Профессиональный футбол умирает». Алиев – про переход в клуб медиалиги

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев объяснил, почему стал игроком клуба PROFAN из Медиалиги.

– Александр, расскажите, как вы стали игроком клуба Медиалиги PROFAN?

– Я давно общался с ребятами из PROFAN, был на их матче против «Рух Медиа». Мне предложили поиграть за них, я согласился. Пока есть свободные минуты, то почему нет? Медиалига мне нравится. Я только за, чтобы ее продвигать.

– В PROFAN, кроме вас, кто-то играет из известных футболистов?

– Дело не в этом, там играют очень много блогеров. Но самое главное, что Медиафутбол в нашей стране развивается. Хороший пример – это Рух Медиа. Профессиональный футбол в Украине потихоньку умирает, а Медиалига наоборот – набирает обороты.