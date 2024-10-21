Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Профессиональный футбол умирает». Алиев – про переход в клуб медиалиги
Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 10:08 |
55
1

«Профессиональный футбол умирает». Алиев – про переход в клуб медиалиги

Бывший полузащитник «Динамо» подписал контракт с PROFAN

21 октября 2024, 10:08 |
55
1
«Профессиональный футбол умирает». Алиев – про переход в клуб медиалиги
Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев объяснил, почему стал игроком клуба PROFAN из Медиалиги.

– Александр, расскажите, как вы стали игроком клуба Медиалиги PROFAN?

– Я давно общался с ребятами из PROFAN, был на их матче против «Рух Медиа». Мне предложили поиграть за них, я согласился. Пока есть свободные минуты, то почему нет? Медиалига мне нравится. Я только за, чтобы ее продвигать.

– В PROFAN, кроме вас, кто-то играет из известных футболистов?

– Дело не в этом, там играют очень много блогеров. Но самое главное, что Медиафутбол в нашей стране развивается. Хороший пример – это Рух Медиа. Профессиональный футбол в Украине потихоньку умирает, а Медиалига наоборот – набирает обороты.

По теме:
«Я ведь не какая-нибудь падла». Алиев признался, пожмет ли руку Милевскому
Сразу против Милевского. Алиев стал игроком медийного клуба PROFAN
«Ты что, Папа Римский?!» Милевский жестко высмеял Алиева
Александр Алиев медиафутбол
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Сами себе привезли гол на ровном месте»
Футбол | 21 октября 2024, 06:30 0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Сами себе привезли гол на ровном месте»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Сами себе привезли гол на ровном месте»

Главный тренер Зари высказался после поражения «Кривбассу»

Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Футбол | 21 октября 2024, 05:43 2
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ

Вне конкуренции оказалась «Барселона» эпохи Жузепа Гвардиолы

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Толами Бенсон – горячая подруга звезды «Арсенала»
Футбол | 21.10.2024, 03:25
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Толами Бенсон – горячая подруга звезды «Арсенала»
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Толами Бенсон – горячая подруга звезды «Арсенала»
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
Бокс | 21.10.2024, 01:55
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
Теннис | 20.10.2024, 23:01
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romanchik.8409
Всем желаю только такого фронта,как у Сани Алиева 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 6
Футбол
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53
Футбол
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
19.10.2024, 23:22 13
Футбол
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
19.10.2024, 08:19
Бокс
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
19.10.2024, 18:10
Футбол
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
20.10.2024, 08:38
Футбол
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
19.10.2024, 17:29 190
Футбол
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
20.10.2024, 07:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем