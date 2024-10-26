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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 11:21 | Обновлено 26 октября 2024, 11:51
315
3

Легионер Кривбасса назвал самых лучших футболистов УПЛ. Без Судакова

Даниэль Соса отметил Шапаренко, Ярмоленко и Стапененко

26 октября 2024, 11:21 | Обновлено 26 октября 2024, 11:51
315
3
Легионер Кривбасса назвал самых лучших футболистов УПЛ. Без Судакова
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

Легионер криворожского «Кривбасса» Даниель Соса назвал тройку лучших игроков украинской Премьер-лиги. Нападающий сборной Нигера выделил звезду «Динамо» и ветеранов сборной Украины. Форвард не нашел места Георгию Судакову в своем рейтинге.

«Я думаю, это Степаненко, Шапаренко и Ярмоленко. Их игра меня действительно поразила», – рассказал Соса.

Стоит отметить, уже завтра, 27 октября, «Динамо» и «Шахтер» сойдутся в очном противостоянии в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

«Кривбасс» свой матч в этом туре проведет против черкасского ЛНЗ. Тренер криворожской команды Виталий Вернидуб отметил сильные стороны черкасской команды.

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Даниэль Соса Кривбасс Кривой Рог Тарас Степаненко Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Олександр
Судакова ми бачимо .це нуль 
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0
Southeast*-*
Кто этот чувак из бульбашской истолочи?)   Вот Хосе Эрнесто Соса,   шо был в Металлисте - то Соса высший класс был.
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0
Boodya
Приплітати того Судакова для чого кожен раз?
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0
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