Легионер Кривбасса назвал самых лучших футболистов УПЛ. Без Судакова

Легионер криворожского «Кривбасса» Даниель Соса назвал тройку лучших игроков украинской Премьер-лиги. Нападающий сборной Нигера выделил звезду «Динамо» и ветеранов сборной Украины. Форвард не нашел места Георгию Судакову в своем рейтинге.

«Я думаю, это Степаненко, Шапаренко и Ярмоленко. Их игра меня действительно поразила», – рассказал Соса.

Стоит отметить, уже завтра, 27 октября, «Динамо» и «Шахтер» сойдутся в очном противостоянии в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

«Кривбасс» свой матч в этом туре проведет против черкасского ЛНЗ. Тренер криворожской команды Виталий Вернидуб отметил сильные стороны черкасской команды.