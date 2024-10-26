В Кривбассе очертили сильные стороны ЛНЗ в преддверии матча УПЛ

Тренер криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб поделился ожиданиями от матча своей команды против «ЛНЗ» в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

– Виталий Юрьевич, какая сейчас атмосфера в коллективе?

– Все хорошо, мы рады, что выиграли прошлый матч. Ребята сейчас очень мотивированы и в хорошем боевом настроении готовятся к ЛНЗ. До этого мы долго не выигрывали, и это было некоторой проблемой. Но теперь после этого успеха психологически, надеюсь, дальше должно быть полегче.

– Что можете сказать о будущем сопернике?

– У них много сильных легионеров, также есть опытные украинские игроки. Соперник играет очень специфически, использует несколько схем. Поэтому мы провели много работы, разбирая стиль игры ЛНЗ, анализируем, смотрим. К игре готовимся серьезно, – сказал Вернидуб.

Напомним, матч «Кривбасс» – «ЛНЗ» состоится сегодня, 26 октября. Старт встречи запланирован на 15:30 по киевскому времени.