Капитан Черноморца пошел на жертвы ради перехода в ЛНЗ. В чем дело?

Защитник ЛНЗ Илья Путря откровенно рассказал о переходе в черкасскую команду из одесского «Черноморца». Илья признался, что простил «морякам значительную часть задолженности.

– Вспомним историю с твоим переходом. Ты мог оказаться в Черкассах еще раньше?

– Насколько знаю, ЛНЗ хотел купить меня еще зимой, но «Черноморец» отказал, поэтому я перешел как свободный агент летом.

– Тебе отдали деньги? Сколько месяцев была задолженность?

– Они меня попросили простить им часть денег. Я согласился, хотя это для меня солидная сумма.

– Почему не стал выбивать долг?

– Чтобы закрыть все вопросы с «Черноморцем» и сконцентрироваться уже на ЛНЗ. Вопросов у меня никаких нет. С уважением отношусь к «Черноморцу», буду всегда любить этот клуб и город, потому что там я провел очень важную часть моей жизни.

– Если бы в «Черноморце» не было проблем по финансам, ты остался бы? Может, хотелось в более спокойный регион переехать?

– Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я четко для себя знал, что это будет мой последний сезон в Черноморце. Я чувствовал, что мне нужен новый вызов, но не буду лукавить, финансы – это очень важно в карьере футболиста. Я ориентировался сделать правильный выбор в план футбола, чтобы развиваться и расти рядом с командой, – признался Путря.

Напомним, Путря перебрался в ЛНЗ летом 2024 года. Ранее Илья заявил, что ждет премию от главного тренера «Александрии» Руслана Ротаня.