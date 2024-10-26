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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 10:22 |
1010
3

«У меня больше нет дома». Игрок ЛНЗ – о войне в Украине

Илья Путря надеется на скорейшее окончание войны

26 октября 2024, 10:22 |
1010
3
«У меня больше нет дома». Игрок ЛНЗ – о войне в Украине
ФК ЛНЗ. Илья Путря

Игрок ЛНЗ Илья Путря, родившийся в Бердянске, ныне оккупированном войсками рф, рассказал, как война в Украине повлияла на него и его семью. Защитник признался, что у него больше нет дома.

– Как футболист ты состоялся в «Шахтере» и «Мариуполе». Как после 2022 года изменилась твоя жизнь?

– У меня больше нет дома, нет возможности приехать в Мариуполь или Бердянск и вспомнить тёплые воспоминания с детства. К сожалению, таковы реалии.

– Часто прокручиваешь в голове воспоминания?

– Надеюсь, что война скоро закончится, молюсь и помощью нашим военным как могу: финансово, морально, аукционы с футболками. Потому что они – настоящие герои. За что им благодарен.

– рф лишила тебя детства и мест, которые для тебя много значат. Из твоего окружения никто не пострадал?

– Я об этом рассказывал в начале войны, что мой брат был ранен под Волновахой, он проходил реабилитацию. А в Мариуполе во время боевых действий за город россияне убили папиного кума – Виктора Григорьевича Ткачука, который, как волонтер, очень много добрых дел совершил в то сложное время. Я считаю, это настоящий Герой Украины! – сказал Путря.

Ранее сообщалось, что на войне погиб бывший украинский футболист. Ему было всего 32 года.

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Илья Путря российско-украинская война ЛНЗ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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nick07
кац**и багатьом українціх принесли горе, майже всім
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0
protasov_lyopu_dadaj
не только у тебя
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0
mini.f
Мне бы его проблемы...
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-4
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