Игрок ЛНЗ ждет премию от Ротаня. В чем дело?
Илья Путря вспомнил трансфер Артура Авагимяна из «Александрии»
Защитник ЛНЗ Илья Путря рассказал о переходе своего друга Артура Авагимяна в черкасский клуб. Руководство ЛНЗ довольно неожиданно оформило переход Артура из «Александрии» летом. Путря обратился к Руслану Ротаню по этому поводу.
«Не думаю, что обиделся, потому что Александрия сейчас борется за первое место. Жду от Руслана Петровича (Ротаня. – ред) и Сергея Сергеевича (Кравченко. – ред.) какую-то премию. Если серьезно, то это часть футбола».
Стоит отметить сейчас ЛНЗ находится на пятой строчке турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 10 сыгранных матчей.
Уже сегодня ЛН» сыграет против криворожского «Кривбасса». Виталий Вернидуб очертил сильнейшие стороны черкасской команды.
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