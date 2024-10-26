Игрок ЛНЗ ждет премию от Ротаня. В чем дело?

Защитник ЛНЗ Илья Путря рассказал о переходе своего друга Артура Авагимяна в черкасский клуб. Руководство ЛНЗ довольно неожиданно оформило переход Артура из «Александрии» летом. Путря обратился к Руслану Ротаню по этому поводу.

«Не думаю, что обиделся, потому что Александрия сейчас борется за первое место. Жду от Руслана Петровича (Ротаня. – ред) и Сергея Сергеевича (Кравченко. – ред.) какую-то премию. Если серьезно, то это часть футбола».

Стоит отметить сейчас ЛНЗ находится на пятой строчке турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 10 сыгранных матчей.

Уже сегодня ЛН» сыграет против криворожского «Кривбасса». Виталий Вернидуб очертил сильнейшие стороны черкасской команды.