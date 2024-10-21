Руслан РОТАНЬ: «Коломойский не заплатил премиальные и я уехал в Рубин»

Наставник «Александрии», а в прошлом капитан «Днепра», Руслан Ротань рассказал о ситуации, когда мог оказаться в российском «Рубине».

«Я хотел остаться в «Днепре», я четко понимал, что это мой родной клуб. Но были долги, я был готов подписать контракт с «Рубином», но мне позвонили из «Днепра» и сказали: «Ты куда? Возвращайся домой». Я сказал что вернусь, если выплатят долги. Пообещали выплатить, я поехал на сборы. У нас было много неприятных разговоров с Коломойским, но он так и не заплатил и я поехал в Рубин.

Но в Рубин так и не перешел, помните все хорошо, когда самолет сбили голландских авиалиний, как раз это было в тот день, когда я ехал уже на машине в лагерь Рубина. Видимо, этот фактор где-то и сыграл роль, что я понял, что неправильно что-то делаю.

Я вернулся в Днепр, встретился с Коломойским, поговорили, он сказал: «Все, что я сказал, я выполню, но при одном условии: ребятам я отдам премиальные, а тебе не отдам«, я согласился», – сказал Ротань.

Ранее Ротань рассказал, как они с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ.